Pago Malyaring Pipanangisan (A Shoulder to Cry On)

“Mapilang amanu manibat king metung a Dakilang Talaturu”:

Ing pagkasakitan mu ya ing kalutasan mu.

Ing pagkasakitan mu ya pin ing e ka magsantung king Panginwan

(Krishna o Kristo).

Ing kalutasan mu ya pin ing magsantung ka king Panginwan.

E ka malyaring masambut nung makakutkut ka

(anting uyat ning tanaman o impun) king Panginwan.

Mandatila ka king Panginwan. Sukat kang mamili.

Sukat mung pilinan ing magsantung king Panginwan.

Ing Panginwan e Ya makapamili para keka. Ing Guru e ya makapamili para keka.

Ing kapanaligan mu manibatan king pamamili king pamagsantung

king Panginwan at (anting uyat tanaman o impun) magkutkut king Panginwan.

Ing lugud ning Panginwan para keka parating ati yu karin.

Mayap para keka ing maging ati yu king kabilyan nung nu ka

parating mayayamun uling parati kang sukat magsantung king Panginwan.

Ing lugma mayap para king talasuyu ning Panginwan.

Ing lugma kakaluguran ne ning talasuyu ning Panginwan.

Gagawan niting sumuku ka king Panginwan, ganakan ya ing Panginwan.

Nung ali, ing bye bala metung yang pamaglibut-libut.

Magtsaman-tsaman, mamyalungan karing alun o mag-surf, mika-supling.

Binang mayan dapot e ka pipilitan magsantung king Panginwan

at kabud ing kamatayan datang na ya, at mangasdan ka at ati king lugma.

At mekad e ka magsantung king Panginwan.

Inyang malungkut ka king kabilugan na ning bye mung daralan

karing kasakitan magsantung ka king Panginwan.

Inya pin, kabud datang ing kamatayan metung na namang kasakitan

at magsantung ka king Panginwan.

E ka mantun pago kekang pitangisan. Ing Panginwan ya ing pago mung ita.

Ing Panginwan Ya ing magpasikan lub keka. Kabang lalawe ka karing mata Na

at tutunggen mu la ring Lagyu na, pasiknangan na ka lub

kapamilatan ning malagu nang timan.

Ing lugud na yang lubusang pagmulan na ing sikanan lub.

Kabud magumpisa na kang makaramdam pamangyna lub lumawe ka

karing mata Na at pasiknangan Na ka lub. Ing Panginwan ipalto na

ing tepangan mu.

Idalit la ring Lagyu ning Panginwan.

Krishna (o Kristo), Mayumung Krishna, Keka ku at Ika kanaku Ka.”

~ Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa

***

Balang metung lakwan da ka. Alang mitagan agyang metung. Lakwan da ka king miyayaliwang sangkan at metung ne Ya mu ing malyari mung lapitan.

Deng pengari mu lakwan da ka. Mibait ka keti king yatu pauli da kapamilatan Na ning Apung Ginu. Agyang makananu ing lingap, masabal at lugud da keka—datang mu rin ing aldo a ding ima at tata mu mayangu la bye at kabud na ka malakwan magdili-dili.

Deng kapatad mu lakwan da ka. Atin ka mang dakal a kapatad a abe mu at kasulu king tula at kasakitan—datang ing aldo mamagkyasawa kayu ngan keraklan at mika-bye sari-sarili yu at mikawani kayu at balang metung mako na keng keragulan yung pibale-bale. Balang metung tunggal-tunggal lang mako. Lakwan da ka.

Deng anak mu lakwan da ka. Kabang mangalati la mamasa la pa keka. Parati mu lang kayabe. Dapot, ditak-ditak dakal la akikilala at magi da lang kakaluguran. E lambat dumitak na mu ing penandit a miyayabe kayu. Angga na potang mayari no keng pamagaral da. Manintunan na la. Mamagkyasawa na la. Lakwan da na ka.

Deng kakaluguran mu lakwan da ka. Kabang anak kayu pa, mikasundu ko ngan alus karing sablang bage. Abe-abe kayu at ing buri yu alus metung mu. Datang ing panaun mamagkyasawa na kayu o munta la aliwang bangsa deng aliwa. Lakwan da na ka.

Deng kapalsinta mu lakwan da ka. Nung e mu aypagkalub ing sablang anyaran da lakwan da kang magdili-dili mu naman at e no datang kabang bye.

Deng sese mu lakwan da ka. Balang metung. Segana-gana mako.

Alang mitagan at kaylangan me ing pago pitangisan. Kapitangan bengi at magdili-dili ka at ala na kang pagasang malulugma. Apigunam-gunam mu a metung man alang metung man a malyari mung sandalang pago bang karing manangis.

Akit me i Krishna a makatiman keka at yapse Na la ring gamat Na keka bang kaulan Na kang matigik, asna katigik. Deng lwa mo mababalag la anting dadalusdus a patak ning uran keng salu mung maybug maspak keng lungkut.

Ibye neng Krishna ing pago Na bang kekang pitangisan kapamilatan ding Banal nang Lagyu. Mipasno na ka at igulasyo mu ing lagyu na...Krishna!!!

***

Dake Talabaldugan

minukul – binukul, binuklo, tinambuk. English: became swollen, developed into a lump. Alimbawa king pamangamit: “Minukul ya buntuk ing anak a malikut kaybat nang mipukpuk keng pasbul a tinulak nang bigla ning kakyalung na.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Pangisnawang saldak”. Iti ya pin ing tanda ning pamagmalasakit pauli ning pakamal o lugud ning ninu man kaninu man.

Kabaldugan: Pamigaganaka ning ninu man a lulugud king nanu mang maging payntungulan o kararasnan ning kayang pagkaluban king lugud at pakamal na. Kakarug ya uling e na abibitasa nung nanung malyari kaniti lakwas na nung makarayu ya o mikandayu la king balang metung. Mangisnawa yang saldak para kaya uling e ne buring mipakarok.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

banglu – ing mayap a ababau kapamilatan ning arung.

singo – ing lulwal a bage manibatan king nanu mang bage a adaranasan kapamilatan ning arung.

bau – bage magpamalit panamdam king arung, mabanglu man o ali.

salingalngal – ing lulwal a bage, mabanglu man o ali a manibatan king nanu mang bage a adaranasan kapamilatan ning arung.

sangab – sasaryan man o ali—pamamau king nanu mang bage—mabanglu man o ali.

***

