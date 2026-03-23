Pagpatay sa isang baranagy chaptain

Noong nakaraang linggo isang barangay chairman ang pinatay ng di-kilalang armado lalake sa Barangay Kabulihan, Gen. Natividad, Nueva Ecija.
Pinaagbabaril ng mga suspek sina Arthur Bautista, 40, Barangay Chairman ng Kabulihan at ng kanyang kasamahan na si Condo Villen sa nasabing barangay.
Kaagad naman dinala sa malapit na ospital ang dalawa na kung saan namatay si Bautista habang ginagamot. Samantala ang kasama nito ay ginagamot pa at nasa ligtas na kondisyon.
Inatasan ni brig. Gen. Jess Mendez, Police Regional Office-3 (PRO3) director si Col. Ritchie Claravall na magsagawa ng malalim na imbestigasyon at matukoy ang mga salarin sa pagpatay sa barangay chairman.
Hanggang kasalukuyan, di pa malaman ng Nueva Ecija police ang motibo sa pagpaslang sa baarngay chairman.
Halos umaabot na isang linggo di parin nareresolba ni Col. Claraval ang nasabing shooting incident.
Matatandaan pag-upo ni Claraval naresolba nito kaagad ang dalawang sinunog katao sa loob ng Toyota Wigo sa Penaranda, Nueva Ecija.
Limang mga supek ang nahuli ng Nueva Eciaj police sa Isabela.
Bakit sa pagpatay sa barangay chairman ay wala pang nahuhuling mga suspek si Col. Claraval? Nagtatanong lang po..
Gasoline Station laki ng kita
Sa pagtaas ng Petrolyo sa bansa, maraming gasolinahan ang kumikita ng triple.
Kaya biglaang ang malaking kita nila sa Petrolyo dahil iyong binebneta nila ay iyong dating deposito nila na nabili nila sa mababang presyo.
Dapat sana pinag-utos muna ng Pamahalaan ang dating deposito ng mga gasolinahan na ibenta sa msbaba pa rin presyo.
Matatandaan tumaas ang presyo ng Petrolyo dahil sa gera sa Middle East.