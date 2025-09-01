Pagsibak kay Gen. Torre, ano ba dahilan?

Hanggang ngayon isang malaking palaisipan sa mga police officers ang biglaang pagkakasibak sa puwesto ni Chief PNP Gen. Nick Torre.
Matatandaan noong nakarang linggo, na-relieved sa kanyang puwesto si Gen. Torre sa kabila ng kanyang maraming "accomplishments" na nagawa noong pa siya ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).
Si Gen. Torrre ang nakahuli kay Kingdom of Jesus Chirst Pastor Quibiloy at take note hindi nito nilubayan hanggang hindi nito nakukuha sa kanyang pinagtataguan. Iyan si Torre, sabi nga sa akin ng mga police officer.
Siya din ang umaresto kay dating Pangulong Digong Duterte batay sa warrant of arrest inisyu ng International Criminal Court (ICC).
Dito siguro bumilib si Pangulong Bongbong Marcos kay Gen. Torre sa mga pagtupad nito sa tungkulin at noong Hunyo itinalagag nito bilang Chief PNP.
Si Gen. Torre ang unang naging Chief PNP na miyembro ng Philippine National Police Academy (PNPA).
Tinanggal sa puwesto si Gen. Torre dahil noong Agosto 26 dahil sa ginawa nitong pagbalasa sa mga Senior Police Officer kagaya ni Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez na secondman sa PNP.
Isa lamang ang ginawang pagtanggalan ni Gen. Torre kay Lt. Gen. Nartatez at marami pang Senior Police Officer ang binalasa nito.
Sa ginawang pagbalasa ni Gen. Torrre kay Lt. Gen. Nartatez, pinababalik ni DILG Sec. Jonvic Remulla ito sa kanyang dating puwesto, ito ang isa naging dahilan sa pagkaka-relieved nito. Naging dahilan din ang di pagsang-ayon ni Torre sa pagbili ng high-powered firearms na nagkakahalagang ilan bilyon piso.
Sa mga dahilan nito, isang desisyon ang ginawa ni BBM na palitan na si Gen. Torre at si Lt. Gen. Nartatez ang itinalagang Acting Chief PNP.
Kaya naman ang mangyayari nito hangga't di magreretiro si Gen. Torre hindi makukuha ni Lt. Gen. Nartatez ang "four star." Ang saklap naman di po ba? Ika na nga ang acting Chief PNP e still "tree star" pa rin ang suot nito.
Hanggang ngayon wala pa rin malinaw na dahilan sa biglaan pagkakasibak kay Gen. Torre.. Maraming mga police officer ang nanghihinayang kay Gen. Torre sa kabila ng kanyang sinilan na "five minute response na naging epektibo ito.
Marami din mga retired Brig. Gen. na naghahanap ng magandang kasagutan sa nangyari kay Torre. Sino ba ang may pakana sa kanyang pagkaka-relieved? Nagtatanong lang po.
Mga nagtapos sa Pampanga State of University.
Sina Madelene Christine B. Arceo at Cyrelle Aubrey M. Anicete ay kabilang sa mga nagtapos sa Pampanga State of University (PSU).
Dapat noong pang unang linggo ng Agosto ang "graduation ceremony" ng PSU ngunit nagkaroon ng aberya dahil sa "bomb threat." Kaya nitong nakaraang linggo lamang natuloy ang graduation ceremony.
Nagtapos sa kursong Tourism si Miss Arceo at siya ay Summa Cum Laude. Si Madelene ay pangtalong bunsong anak nina William at Irma Arceo.
Samantalang si Miss Anicete ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science and Hotel Management..