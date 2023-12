Pakalulu para karing Sabla (Compassion for All)

“ Nung e mu la aysane ring tuntunan ning yoga ning kasuywan,

pakikwanan mu namung gawa para Kanaku.

Pauli ning kapamilatan ning pamangawa para Kanaku

miras ka king kapantas-pantasang tuntungan.

Nung, dapot, e mu arapat ing pamangawa king pamisip ayni,

kanita pakikwanan mung kimut a sasakwil mo ngan ding bunga

ring sablang gewa mu at pakikwanan mung makabili king sarili.

Nung e mu agyung gawan iting dapat ayti, kanita isuglung mu

ing sarili mu king pamangambul king belwan.

Lakwas pang mayap king belwan, nanupata, ya pin ing pamigunam-gunam,

at lakwas pang mayap king pamigunam-gunam ya pin ing pamisakwil

karing bunga ring dapat, pauli ning kapamilatn ning pamisakwil ayti,

ninuman mika-kapayapan isip.

Ninu mang e marirya dapot maganakang kakaluguran

karing sablang mabibye lelangan, ing e mimisip king sarili na anting makibandi,

ing alang maling pamituring king sarili at patas mipara king saya at lugma,

ing parating migaganap at makasuglung king makatagulaling a kasuywang ating kabitasan at ing maki-isip at katalinwang mamayun Kanaku—bina yang mal Kanaku.

Ya a mibili king kasakitan at yang e mababalisa king kapigaganakan,

yang matatag king ligaya at kabigwan, bina yang mal Kanaku.

Ing talasuyu a e mamasa karing pangkaraniwang tataluntunan

ding pamirapat-dapat, yang dalise, pantas, alang kapigaganakan,

alang nanu namang kaplas, at yang e magpumilit manikwang bunga,

bina yang mal Kanaku.

Ninu mang miparang e kakalawat tula at lugma, yang miparang e managulele

at magnasa, at miparang sasakwil karing mapalad at e mapalad a bage, mal ya Kanaku.

Ninu mang patas karing kakaluguran at kasalang, yang pante talakad king dangalan at kamarinayan, pali at dimla, ligaya at lungkut, kasikatan at kalawsan,

yang parating ligtas king kasalatan, parating taimik at makagyu king nanu man,

yang alang masabal king nanu mang tuknangan, yang makatuntun king belwan

at makasuglung king makatagulaling a kasuywan, bina yang mal Kanaku.

Yang mamintu king alang kapupusang dalerayan ning makatagulaling a kasuywan

at ganap a susuglung king sarili nang maki-kasalpantayanan,

gagawan na Kung kakataskatasang parasan, bina yang binang mal Kanaku. ”

~ Dalit niung Kakataskatasang Panginwan | Dangka 12: Sunis 12-20

(The Song of God, Chapoter 12: Verses 12-20)

***

Ing pamidake, pamakirame aske ne ning pangamapamakalulu o pangamakalunus ning tau karing aliwa—kamaganak no man o ali, kakaluguran no man o ali deng mangaylangan saup—sabyan da man o ali, o pasaup la man o ali. Ing pamanyaup kareng aliwa a alang panayang kapalit migit pa keng pamanupad king panatang iganap la ring apulung aldo pamanyimba keng awsan tamung Simbang Bengi o lakwas makatud—Simbang galingaldo uling magaganap iti keraklan king galingaldo at mapilan la mu reng tutung magpa-Simbang Bengi.

Ing pakalulu, lunus at pamidake karing aliwa e ya mu sasaklo karing parang tau nung e pati na karing aliwang mabibye. Inya pin sa keng lalabangan e la mu kabud tau deng dinalo king Pungul a YesuKristo. E la kabud ari nung e atin mu namang talasoga o pastul at kambe da reti ating baka, asno, tupa at aliwa pang mabibye mekad e na mesambitla.

Mangabaldugan itang ing pakalulu ning Ginu e ya mu para kareng mabandi at mayupaya, nung e pati na karing maluka at alang nanu mang pibandyan at lalung-lalu na karing aliwang mababa uring mabibye o ding kaladwan o animals. Inya sa't e ta la kakalingwan sopan ngan ding kapara tamung mabibye kabud mikapamitagun tamung sumaup lakwas na karing pakakalulu, mayna at alang akarapat.

Magmula na pu ing Simbang Galingaldo/Simbang Bengi ngening aldo iti at sana pagmasusyan tamu ing diwa ning Pasku—pamikalugud, pakalulu at pamidake-dake at pamidame-dame tamu ngan at lalung-lalu na king pamiganaka karing turu ning Ginung YesuKristo. Maligayang panaun ning Kapaskwan karing sablang talapamasa ning Kapisik.

Dakal pung salamat kekayu ngan!

***

Dake Talabaldugan

⦁ minomba¹ – memomba keng gripu o keng makina ning purtil. English – pumped, did pump, used a pump to control the flow of water. Alimbawa king pamangamit: “Alang aliwang minomba keng balun a malalam nung e mu ing anak ning kapatad kung dintang agad kabud abalitan na ing lalbug kening baranggay mi.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “E ya melaso pengan.” Ating taung mayan mung bage asna kabayat para karela. Alimbawa, atin yang tipan a tumagun keng metung a pamitipun oneng akatamaran na mu agyang bala atutan ya mu kalapit ing dane nung nu ya sukat tumagun bang atupad na ing tipan na karing kakaluguran nang mamaus kaya at makisabing mayap ba'neng datang at tumagun.

Kabaldugan: E makapagpasayng masalese at ala yang sikan lub agyang ken mung malating bage. Mayna ya pamanalakaran. Makananu na nung king maragul at maulagang bage ya mipasabak?

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ kulembut – deng awsan dang pusung mamun. Malambut la e mu katawan nung e pati na pilubluban.

⦁ lampa – deni reng matas at maragul a katawan a tau dapot alang kabaldugan iti uling asno kalambut at kayna.

⦁ lunu – malambut balat a ebun, at malyari mu namang gamitan anting sisti karing taung kulembut at lampa.

⦁ layo – alang gagawan nung e magkuswelu, mangan, mamyalung at matudtud uling sinane de reng pengari na't katubale keng anti kaniting gawi at ila pa reng bisang mag-ari keng pibale-bale o nu man karin neng mipaburen la.

⦁ malambut – keynan o kakulangan sikanan katawan, isip at pilubluban.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.