Pamanampat karing Panamdam (Cotrolling the Senses)

“Ngana ning Nwan a Panginwan: Ninu mang e makagapus karing bunga ning dapat na

at gagawa anting makatungkul ati yu king sikwil a talatag ning bye, at tune yang kabalan:

aliwa itang e sisinding api at alang darapatan.

Ing mibansagang pamisakwil mengari ya naman king yoga, o pamangyuiglung king sarili

king Kakataskatasan, pauli ning alang malyaring maging yogi nung e na isakwil ing kapagnasan

para king ikatula ring panamdam.

Para king ninumang magmula pamu karing walungtuklip ning kaparalanang yoga,

ing pamangawa ya ing paralan; at para king ninu mang disnan na na ing yoga,

ing pamanuknang karing sablang makalabwad a dapat yang masasabing paralan.

Ing tau masasabi yang disnan na na ing yoga nung,

sikwil na ing sablang makalabwad a kapagnasan, agnan ing pamandapat na

para king ikakabsi ring panamdam, o magkyabe king mabungang pamirapat-dapat.

Ing tau dapat nang yangat at e na bababa ing sarili na kapamilatan ning sarili nang isip.

Ing isip kakaluguran ne ning misane kaladwa, at ing keyang kasalang mu naman.

Kayang alabanan ne ing isip, ing isp ya ing pekamayap nang kakaluguran;

dapot kayang e na adapat iti, ing sarili nang isip ing keyang pekamasakit a kalaban.

Para kaninumang alabanan na ne ing isip, disnan na ne ing Punkaladwa,

uling disnan na na ing kataimikan. Para king taung antita ing tula at lungkut, pali at dimla, dangalan

at kamarinayan lupa-lupa la mu.

Ing tau mesabi yang metatag na king pamipaltutu king sarili at mibansagan yang yogi

(o kabalan) ampat miganap neng lusuk kapamilatan ning tinggap a belwan at kapaltutwan.

Ing taung iti makasantung ya king kasagaran at makayampat ya sarili.

Akakit na ing sabla—batu ya man, buga o gintu – lupa-lupa la kaya.

Lakwas yang misulung ing tau nung tutoring no ngan – ing tapat a magnasang-mayap, kakaluguran

at kasalang, ding marirya, ding mapanalig, ding makasalanan, at ding alang masabal at e mangabiran – king patas a pamisip.

Ing masadsad a tau dapat yang parating makatingid pamisip king Kakataskatasang sarili;

dapat tuknang yang magdili-dili king makakaliwang nangan at dapat parati neng maingat ampatan

ing isip na. dapat ala ynga kapagnasan at pakiramdam kapamibandyan.

Para agawa ing yoga, dapat ninuman munta ya king makakaliwang nangan at milantang yang dikut

king gabun at takpan nang balat usa iti at malambut a tela. Ing luklukan e ya dapat binang matas

o binang mababa at dapat makadane ya king nwan a nangan. Ing yogi dapat yang lukluk masalese

at dapat nang isane ing yoga kapamilatan ning pamanampat king isip at ding panamdam,

padalisen ing pusu at patingiran ing isip king metung a tuldik.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 6 : Sunis 1- 12

(The Song of God 6: 1-12)

***

Malyari tamung pilinan nung magi tamung alipan o panginwan ding “senses” o panamdam tamu. Ing isip ya ing pekamasikan dili kareng panamdam at ya ing tatalukyan da reng aliwang panamdam. Inya sa't sukat ta'yang ampatan ing isip bang e na la apatuki keng buri na a maralas nung e man parating makakarok kekatamu.

Ing isip makapaylalam ya keng kaladwa o kekatamu at e tamu dapat payalipan kaniti kambe ring aliwang panamdam. Malyaring agawa iti kapamilatan ning “yoga” o pamisanmetung tamu king Panginwan. Nung ali talataluki tamu mu karing sablang buryan at pagnasan ding panamdam. Magi tamung alipan da.

Ing yoga lakwas na ing “bhakti yoga” ya ing malyaring gamitan bang ayampat la ring panamdam uling ing Panginwan yang makibandi, linalang at ginu da at Ya mu naman kapamilatan ding banal nang lagyu ing makapadalise karing isip at pusu tamu.

***

Masayang Kayaldawan kang Crisostomo “Cris” Bie— kanakung akaklasi magmula grade school anggang high school at kanakung kakaluguran angga man ngeni. Pagkaluban na ka sanang kalam ning Ginung El Shaddai nu ka man karin at kapilan man.

***

Dake Talabaldugan

⦁ na – meyari, milabas; king penandit a ini/a ita; king penandit ngeni/kanita; angga ngeni; bayu ngeni/bayu knita English:already, by this/that time; by now/then; thus far; so far; hitherto; before; before now/then. Alimbawa king pamangamit: “E mu na pamarsala kang Andoy ing milyari kasi milabas na, ala nang mipanyisi uling mikakaluguran tamu ngan.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Ampatan ya ing kislap bayu ya pa milagablab.” Maralas magumpisa ing sigalut ken pamung malati. Bala kislap ya mung ibat keng palitung bayung kaskas keng ubat king gilid ning bale kasapwegu. Antita mu naman ing gulu kareng tau. Misan biru mu kaybat maging tutu.

Kabaldugan: Bayu pa dagul ing gulu sukat na iting ampatan o ituknang bang e na daragul pa anting lagablab ning api keng mayangin a dayat.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ panas – malating kulisap a mamagalkas neng atin lang ababaung pamangan lakwas na nung mayumu. Kule lang malutu.

⦁ salusad – malating kulisap a mamagalkas neng atin lang ababaung pamangan lakwas na nung mayumu. Kule lang matuling.

⦁ kwitib – pekmalating kulisap a mamagalkas neng atin lang ababaung pamangan lakwas na nung mayumu. Kule lang dutung. Lulkas la neng kauran.

⦁ antik – lakwas maragul a kulisap a mamagalkas neng atin lang ababaung pamangan. Kule lang dutung. Maralas lang akakit kareng bulung tanaman.

⦁ ane – pekamaragul lang dili kareng palipi da reng panas. Mamangan lang dutung o impun tanaman.

***

