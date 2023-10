Pamikit Pasibayu Sumangid ning Pamangalingwan (Seeing Each Other Again Inspite of Forgetfulness)

Atin tamung akakaluguran inyang panaun ning kayanakan a akayabe tamu karing karanasan a mayap, masaya at maulagang dake ning kekatamung bye, dapot pauli ning e ayampat a pamagbayu, e tamu apapansingan lilipas pala ing pamiyabe tamu pauli ning pamikawani king nanu mang sangkan.

Mekad metung kekatamu malis na tuknangan o manuknangan na king aliwang balen o bangsa pauli ning pamagaral karin o uling deng pengari kaburyan da o pasya da ita pauli ning nanu mang sangkan mu naman.

Dakal a banwa, makabang panaun ing milabas at kapurit man a panalala karela ala nang mitagan, dapot datang ing panaun, ing aldo, ing penandit a misalapung na naman ing kekayung gasgas a tutuklwan at ding telatau ding mata yu milapat no naman, o king malagwang amanu mitagmu na ko na naman agyang e yu sasaryan at iti ing makagulis karing palad yu.

Mekad metung kekayu e yu na akilala ing metung at nung e ya pakilala e yu na aganaka ing pamiyabe yung kanitang minuna asna kaulaga at yang minye kabaldugan karing panaun a deta. E yu ayampat ing mipatiman kayu, e mu ita, mipakayli kayu king penandit a agnan yung apigunamgunam a maulaga kayu pala king balang metung pauli ning pisulu yung mangasayang penandit agya mang atin pa mu ring agyang ditak mung pamagtampu o paginakit agyang kapurit mu.

Ing kislap karing mata yu e yu apaglingad kabud mikit na kayung pasibayu at ding dalig ning pamikawani apagumasdan yu no naman inya sa't daig da pa ing mengabwal at ding talete libutad ning milabas at ning kasalungsungan dalanan yu no namang pasibayu agyang ala kayung pamalak bayu milyari iti.

At ding mengakalingwan a penandit sagiwa na la na naman karing panimanman yu at mibalik la ring mengalabas a aldo, bulan, banwa at ding mangakabang panaun mangaragsa la bang akit yu ing sala ning ngeni. Megi ko palang mikaluguran. Misulu kayung dakal a penandit a mangapatiman, mangapakayli at mekad mengapatulu lwa at melungkut, mimwa dapot ngeni mangakalingwan na ngan iti uli ning mikit na ko na namang pasibayu!

Mekad samantalanan yu ing balang penandit king panaun a malyari yung pisulwan pasibayu at misulu na ko na namang mangasayang penandit anti ing sadya. Mapilang malungkut a panalala, dapot mangibabo ing tula, ing sagakgak king pamibalikid karing piyabe penandit angga na king penandit a mikawani na ko na naman.

Mamun kayu king balang metung, migalamanu o mikaul at mikawani na naman. E yu man balu nung kapilan ko mikit pasibayu o nung mikit kayu pang pasibayu. Inya namnaman na pa ing agyang kapurit mung penandit a miyabe na ko na naman. Samantalanan yu na ing balang panyulung ding gamat ning panyukad penandit.

Ala sanang mipangalingwan. Mikit kata pa sana king payntungulan. Akit ku pa sana ing kislap ding kekang mata, ding timan karing kekang labi at damdaman pa ing pali ning kekang lugud. Angga king pasibayu, kakaluguran Jan (Buck Miller) Cancio!