Pamisut at Pamagpatawad (Reconciliation and Forgiveness)

“Maging maganaka king balang metung; banayad pusu, mapamatawad karing balang metung,

nung makananung ing Dyos kang Krsitu pepatawaran na kayu.”

~Episyanu | Dangka 4: Sunis 32

(Ephesians 4:32)

“At nukarin ka man makatikdo mangadi, mamatawad, nung atin kang nanu man laban kaninu man,

bang ing Ibpa a ati banwa patawaran Na la ding sala mu.”

~ Marku | Dangka 11: Sunis 25

(Mark 11:25)

“Nung ipagtapat ta'la ring kasalanan tamu, tapat Ya at matalaru bang patawaran la

ding kasalanan tamu at linisan Na katamu karing sablang kelangkatuliran.”

~ Mumunang Aklat nang Wan | Dangka 1: Sunis 9

(1 John 1:9)

“Uling nung patawaran mo ring aliwa kareng sala da, ing makabanwang Ibpa mu,

patawaran Na ka mu naman, dapot nung nung e mu la patawaran ding aliwa karing sala da,

ing Ibpa e Na ka mu naman patawaran karing sala mu.”

~Mateu | Dangka 6: Sunis 14-15

(Matthew 6:14-15)

“Kaybat linapit ya I Pedru at sinabi na kaya,

“Ginu, makatapilan yang ing kapatad ku mikasala ya kanaku, at patawaran ke?

Singdakal ning makatapitung ukdo? Nganang Yeswa kaya.“E ku sasabyang makatapitu keka

nung e makatapitumpulu.”

~Mateu | Dangka 18: Sunis 22

(Matthew 18:21-22)

“Manatul ka, at miyatulan ka mu naman; e ka mamarsala at e ka mu naman miparsalanan;

mamatawad ka at mipatawaran ka naman.”

~Lukas | Dangka 6: Sunis 37

(Luke 6:37)

“Mibabata king balang metung at, nung ing metung atin yang e buri king metung;

patawaran ya ing balang metung; nung makananung ing Ginu pepatawaran na kayu,

mamatawad kayu mu naman.”

~Kolosu | Dangka 3: Sunis 13

(Colossiand 3:13)

“At nganang Pedru karela, “Sumisi at mabinyag ing balang metung kekayu king lagyu nang YesuKristo para king kapatawaran ding kasalanan yu, at tanggapan ye ing lamak ning Banal a Diwa.”

~Ding Gawa | Dangka 2: Sunis 38

(Act 2:38)

“Nganang sinabi ning Nwang Panginwan: Kelang-takut, pamipadalise king pamandatila ning ninu man, pamangambul king makadiwang belwan, pamirame, pamanampat king sarili, pamandapat daun, pamanigaral karing simpangbelwan, pamagdimut at kabutangan, kelangkatampalasanan, pangamakatutwanan, kelangmwa, pamisakwil, kataimikan, pamangilag king pamamansing-kamalyan, pangamalunus at kelang-pangamaybugan, kabanayaran, karatnan at matatag a kapasyan, sikanan, kapatawaran, ketiben, kalinisan, kelang-dirya at kasiryan kapagsanan king dangalan – deting makapaymbabo panugali, O anak nang Barat, Karen lang makadiwatang taung maki-banal a kalikasan.”

~ Dalit ning Kataskatasang Panginwan | Dangka 16: Sunis 1-3

(The Song of God, 16:1-3)

“Parati mu Kung isipan at magi kang talasuyu Ku. Samban mu Ku

at midaun kang kagalangan Kanaku. Kanita dasnan Mu kung alang kamalyan.

Pangaku Ku keka ini uling ika ing Kanakung pekamakamal a kakaluguran.

“Lakwan mo ngan ding sablang uri ding kapanyamban at sumuku ka Kanaku.

Ikabus da ka karing sablang kablas ding kasalanan. E ka tatakut.”

~ Dalit ning Kataskatasang Panginwan | Dangka 18: Sunis 65-66

(The Song of God, 18:65-66)

Ing kapatawaran ning Ginu alang kasimpara. Iti meyakit inyang makapaku ya keng krus kambe ring adwang mapanako a sumangiran kang YesuKristo nung nu ne pepatawaran king sablang sala na i Dimas pauli ning lubus nang pamanisi at king pamangilala na king Ginu anting anak ning Dyos. King penandit mu ring ita sinabi na kang Yestas a “King aldo ayni ituki da ka king kanakung kayaryan.” I Yestas, pauli ning ketasan na lub, e ya mipatawaran pauli ning pitaru-taru ne pa ing Ginu kesa king manyawad yang kapatawaran.

Ing kapakumbaban na mu namang Marya Magdalena yang meging sangkan ning kapatawaran a pigkalub ning Ginung Yesukrsito kaya. Linanyan ne bitis ing Ginu king mal a kanangga anti mu namang pamangilala a Ya anak ne ning Dyos. Magmula kanita megi neng matalik a talauki i Magadalena at kaya ya pa pepakit kaybat nang sinubling mebye.

I Udas naman yang mitaru-taru kang Magdalena, a sinabing mayap pang pisali da namu ing kanangga at deng abli ipamye la karing pakakalulu. Ing ketasan nang lub mu naman yang meging sangkan king e na pamanyawad tawad king Ginu angga na king kamatayan na kapamilatan ning pamagbikti keng metung a impun.

Deti mapilan la mu karing patune a ing kapatawaran mipapagkalub ya mu karing mapakumbaba.

***

Dake Talabaldugan

mipaaklung – migaklung o e sasaryang migaklung, mengapayaklis English: Folded one's legs unintentionally. Alimbawa king pamangamit: “Asna kasi karimla inya mipaaklung yang bigla ing matwang mayna na keng dimla.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Makakapali ka!” Ating tau a bala kaugaling pakiling o detang bulung tanaman a gagamitan

keng pamanisis uli ning gaspang da. Deng taung magaspang panugali bala api la o bayang makakintal o makapaltus.

Kabaldugan: Sasabyan ini kareng taung makasora, makasumami, o makamwa pauli ning ugali da.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

meduluk – bunga o pauli ning malambat a pangasalab keng api.

metampud – bunga o pauli ning malambat a pangasalab keng api, dapot abu namu ing mitagan.

mitau – pauli ning pangasindi king nanu mang paralan linagablab keng api ing nanu mang bage tigkilan niti o tinagkil kaniti,

mesilab – anti keng mitau, pauli ning pangasindi king nanu mang paralan, linagablab keng api ing nanu mang bage tigkilan niti o tinagkil kaniti,

***

