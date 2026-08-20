Panagutin ang mga sangakot sa flood conrtol projects

Dahil sa patuloy na pag-ulan sa ating bansa, maraming lugar ang lubhang grabe ang tubig baha.
Halos lahat ng kalsada sa Metro Manila ar karatig na lalawigan ang lubhang naapektuhan ng pagbaha.
Maraming mga behikulo ang nalubog sa tubig baha at mga bahay sa mga ibat ibang bayan sa mga lalawigan.
Dito sa Pampanga, ang lubhang naapektuhan ng pagbaha ang mga bayan ng Macabebe, Masantol, Minalin, Sto. Tomas, San Simon, Candaba, Guagua at Lubao.
Ang matinding tinamaan ng pagbaha ang mga bayan ng Macabebe, Masantol at San Simon na kung saan mataas pa ang tubig baha.
Hanggang ngayon marami pa mga bahay nasa tubig baha.
Kaya ang panawgan ng mga kababayan natin panagutin ang mga sangkot sa flood control projects.
Kailangan isauli nila ang ninakaw nilang bilyon bilyon piso lalo na naging sanhi ng malawakang pagbaha sa bansa.
Sigaw ng mga kababayan natin, ikulong silang lahat.....j
Mayron naman ba makululong? Nagtatanong lang po....