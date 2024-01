Patuloy ang kampanya ng PRO3 sa Wanted Persons

Pagkatapos ng pagsalubong sa Bagong Taon na kung saan maituturing na "Generally Peaceful" ni Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr;, Police Regional Office-3 (PRO3) director.

Sang-ayon kay Hidalgo malaki ang ibinaba ng insidente sa Firecracker Related Incidents sa Central Luzon.

Nitong 2023 umaabot lamang sa 185 naging biktima ng paputok kumpara noong nakaraang taon at walang gaanong timaan ng "stray bullets."

Ito ang pinagmalaki ni Hidalgo sa kanyang naging kampanya sa mga illegal na firecrackers sa rehiyon.

Enero 4 nitong taon, umaabot sa limang fugitives ang naaresto ng PRO3 laban sa kampanya nito sa Most Wanted Persons. Ang mga naaresto ay pawang mayroon kasong Rape, Illegal Possessions of Firearm and Ammuniton at Murder, ayon pa kay Hidalgo.

Enero 5, apat na Wanted Persons ang nasakote ng PRO3 na may kasong Rape, and Three Counts of Rape.

Umaabot naman sa Php500,000 halaga ng shabu ang nakumpiska sa dalawang drug pushers City of San Fernando noong Enero 6.

Ang mga nahuli ay kinilala ng PNP na sina alyas Pakyaw at Jess sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Sindalan na kung saan 70 gramo ng shabu nagkakahalagang Php476,000 at isang .9mm caliber pistol ang nakumpiska sa kanila.

Sang-ayon kay Hidalgo tuloy-tuloy ang PRO3 sa kampanya laban sa illegal drugs at Most Wanted Persons sa Central Luzon.

Hindi huminto ang PRO3 sa kanilang kampanya laban sa mga Wanted Persons at Illegal Drugs....

Sa kampanya ng PRO3 tiyak mapupuno ang mga kulungan sa kanilang nahuhuli...Saan kaya sila ikukulong kung puno na ang mga kulungan??? Nagtatanong lang po....

**********************************************************************************

Mga Bagong Opisyales ng Capampanga In Media Incorp. (CAMI)

Noong nakaraang Enero 5 nitong taon nagkaroon ng eleksyon ang CAMI na ginanap sa Bale Balita sa Clark Freeport.

Si Vittorio Vitug ang bagong Presidente; Robert Mananquil ang Vice-President; Eufrosina Cunanan (Secretary); Abel Cruz (Treasurer) at Ric Sapnu (Auditor).

Si Dionisio Pelayo ang Chairman at si Mario Garcia (Vice-Chairman)

Mga Trustess Philip Lustre; Romeo Dizon; Wilfredo Capulong; Rolly Eclevia; Joan Manabat; Willy Villarama at Mer Layson.