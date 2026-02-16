Patuloy pagkalat ng illegal cigarettes

Sa kabila ng mahigpit na kampanya ng Bureau of Customs (BOC) at ng Philippine National Police (PNP) sa illegal cigarettes patuloy pa rin ang pagkalat nito sa Central Luzon.
Nitong nakaraang Linggo, mga ilicit cigarettes ang nakumpiska ng Olongapo City pollice sa Barangay Pag-asa, ayon sa police report.
Umaabot naman sa Php480,000 kontrabando na sigarilyo ang nasakumpiska sa Tarlac at Zambales.
Ito ay nangyari noong Pebrero 9, na kung saan ilan mga indibiduwal ang naaresto ng PNP.
Sang-ayon kay Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director, isang 44 na gulang na babae ang naaresto ng Gerona Police habang nagbebenta ng illicit tobacco.
Sa Capas, Tarlac, isang 49 gulang na babae ang inaresto ng PNP sa buy-bust operaton na kung saan mahigit P50,000 halaga ng illicit cigarttes ang nasamsam sa kanyan.
Isang di 52 gulang taon ang naaresto ng San Marcelino Police sa buy-bust operation at narekober sa kanya illicit cigarette nagkakalaga ng P60,000.
Sa isang follow-up operation, umaabot sa P340,000 halaga ng kontrabandong sigarilyo ang narekober ng PNP.
Ayon kay BG. Penones lalong paiigtingin ng PRO3 ang kanilang kampanya laban sa illicit cigarettes sa rehiyon.
Ilan bilyon pisong halaga ng illegal cigarettes ang nakumpiska ng PNP at BOC sa isang pagawaan sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga.
Pagkatapos sinalakay ng mga awtoridad ay noong pala nagsagawa ng pag-inspeksyon si Mayor Ruding Gonzales...Huli na aang aksyon ninyo mayor.
Paano nagkaroon permit to operate ang nasabing planta mayor? Nagtatanong lang po.
Sa mga isinagawang operasyon ng PNP bakit iyong malilit nagnengosyo ang naging target ninyo paano ang mga Big Time? Nagtatanong lang po.
Traffic Light sa may St. Jude, Dolores
Sa naging obserbasyon ng Dateline, maraming motorista ang Beating the Red Light sa Traffic Light sa St. JUe.
Hindi lang minsan, madalas lumalabag ang mga motorista kung baga Beating the Red Light.
Malimit gumagawa nito ay iyong paliko ng Lazatin boulevard lalo na iyong mga heavy truck at lalo na iyong mga trailer truck.
Nakikipag-karera pa ang mga ito para makalusot sa traffic light.. Kaya ang nangyayari di makausad o di makatakbo ang mga motorista na naka Go na.
Dapat maglagay ng traffic enfocer doon para hulihin ang mga heavy truck, trailer truct at mga pampasaheong bus.
Aabangan po namin ang agarang akksyon POSCO...