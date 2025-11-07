Peaceful at Orderly ang Undas - BG. Penones

Ipinagmalaki ni Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director, ang naging mapayapa at maayos nakaraang Undas sa Gitnang Luzon.
Ito anya dahil sa pagdeploy nito ng mahigit 3,000 na mga pulis sa rehiyon bukod pa sa "force multipliers" na umaabot sa 8,000 katao.
Sa bawat sementeryo tatlo o limang pulis ang nakatalaga upang matiyak na magiging maayos ang sitwasyon, ayon pa kay BG. Penones.
Maging sa mga Bus Terminals nagdeploy din ng mga pulis si BG. Penones upang maging maayos at matiyak ang mga kaligtasan ng mga "commuters" sa pagdasa ng mga ito.
Sa kabila ng pagbabantay sa mga sementeryo, ipinagpatuloy din ng PRO3 ang kampanya nito laban sa mga wanted persons na kung saan umaabot sa 94 katao ang naaresto sa rehiyon.
Panawagan ng TNVS sa LTFRB-3
Sa isang Press Release (PR) ng LABAN TNVS, isang grupo "national advocacy group for transport network vehicle service (TNVS) drivers at operators ang pagkondena ng mga ito sa di-umano "franchise for sale" scheme.
Sang-ayon sa reports at complaints natatanggap ng nasabing organisasyon mayroon umano grupo na di-umano nag-aalok "franchises for sale" sa mga TNVS drivers/operators, ayon sa kanilang karaingan.
Sang-ayon pa sa kanila dapat ang prangkisa ng TNVS ay libre, ayon sa kanilang pangulo na si Jun De Leon.
Sang-ayon kay De Leon dapat umano pa-imbestiga ng kina-uukulan na kung saan naaapektuhan ang LTFRB region 3.
Police Officer nakulong dahil sa pagmolestiya
Isang police officer ang naka-kulong ngayon dahil sa pag-molestya nito sa saing policewoman na kanyang kasama sa isang police police station.
Sa report Nobiyembre 2 nang mangyari ang insidente na kung ang suspek na alias "Drin," 25 ng Pantabanan, Nueva Ecija at nakatalaga sa Candaba Police Station nang umano sexual assault si alias "Ana" 27, nakatalaga din sa nasabing police station.
Sa nasabing petsa, off-duty na ang mga PNP Personnel sa Police Station at nag-inuman ang mga ito kabilang si suspek at biktima.
Pagkatapos ng kanilang inuman, natulog na ang biktima sa kanilang women's barracks at habang natutulog ito minolestya umano ni Drin.
Dahil dito nagsampa ng reklamo si biktima at kaagad naman pina-aresto ni BG. Ponce Rogelio Penones Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director ang suspek.
Kasalukuyan naka-ipit si alias Drin sa police station at sasampahan ng kaukulan kaso.