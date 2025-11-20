Permit ng Prime Water sinuspende na ni – Mayor V

Sa tagal ng ginawang pagbatikos ng Inyong Lingkod sa Prime Water sa CSF inaksyunan na rin ni Mayor Vilma B. Caluag ang matagal ng mga reklamo ng mga Fernandino.
Nag-ugat ito sa masamang serbisyo ng Prime Water sa kanyang mga konsyumer dahil sa sobra hina ng daloy ng tubig sa kanilang giripo at nalilinaw pa.
Ilan taon din nagtiis ang mga Fernandino sa grabeng masamang serbisyo ng Prime Water.
Simula nang hawakan ng Prime Water ang City Water District sa umaga naging mahina ang daloy ng tubig sa mga giripo at sa gabi medyo lumalakas.
Kaya iyong mga naglalaba sa kanilang washing machine tuwing gabi lamang sila naglalaba dahil baka masira dahil sa hina ng tubig sa umaga.
Maging ang Dateline Olivas nasira ang washing machine dahil dyan sa Prime Water at malaki din ang naging gastos sa pagkaka-ayos nito.
Nag-Viva ang mga Fernandino nang ipinahayag ni Mayor V ang pag-suspende nito sa Prime Water.
Nag-isyu si Mayor V ng isang Executive Order ng suspensyonsa permit ng Prime Water sa CSF.
Kaya naman ang operasyon ng water utility ay ibabalik na sa City of San Fernando Water District simula nitong Lunes (Nov. 24).
At inaasahan ng mga Fernandino ang mabuti o magadang serbisyo ng CSF Water District.
Matatandaan nahawakan ng Prime Water ang Water District sa isang isinagawang Joint Venture nito at simula noon nagtiis ang mga Fernandino sa masama nitong serbisyo.
Ang Last Kolum ng Datline ang title nito ay Prime Water alis dyan...
Sa tagal ng pagbatikos ng Dateline nagkaroon din magandang resulta...
Congrats po Mayor Vilma B. Caluag sa pagsuspende ninyo sa Prime Water...
Php3.4 milyon shabu nakumpiska
Umaabot sa halagang Php3.4 milyon shabu ang nakumpiska ng Bataan Police sa dalawang notorious drug pushers.
Sa isinagawnag buy-bust operation ng Bataan at Dinalupihan police sa Barangay Mabini Proper, sa bayan ng Dinalupihan. Naaresto sina alyas Nani, 43, at Abdul, 32, at halos 500 gramo ng shabu ang narekober sa kanila.
Nakuha sa kanila ang limang knot-tied transparent plastic sachets naglalaman ng 500 gramo ng shabu, isang cellphone, Php1,000 marked money nakalagay sa boodle money at isang belt bag.
Ang mga naaresto ay nakadetine sa Dinalupihan Police at sinampahan ng kaukulang kaso.
Sang-ayon kay Col. Marites Salvadora, Bataan police provincial director ang tuloy tulloy ang kanilang kampanya sa illega drugs.
Congrats Col.