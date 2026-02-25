PhilHealth-DepEd Grade 8: Mga Kampiyon ng YAKAP Poster-Making Contest sa Central Luzon

Iginawad ni PhilHealth Acting Vice President Atty. Ma. Emily P. Roque at DepEd Regional Medical Officer at YAKAP Physician Dr. Jose Ezra D. Rostrata ang parangal sa mga Kampiyon at nagwagi sa PhilHealth-DepEd YAKAP Poster-Making Contest para sa mga mag-aaral ng Grade 8 ng Central Luzon na ginanap sa Lola Ima Pampanga Cuisine, Lungsod ng San Fernando, Pampanga noong ika-23 ng Pebrero, 2026.
Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 na anibersaryo na may temang: "Ka-YAKAP ang Pilipino sa Kalusugang Sigurado" kasabay ang paggunita sa buwan ng Pebrero bilang "National Health Insurance Month".
Idineklarang mga Kampiyon ng PhilHealth-DepEd YAKAP o "Yaman ng Kalusugan Program" mula sa mga pribado at pampublikong paaralan ang mga sumusunod:
Grand Winner
Mebbie Gayle Paraiso - Bro. Andres Gonzalez Technical School, Apalit Pampanga (Guro: Mary Ann M. Samson)
2nd Place Winner
2. Sophie V. Lapuz - Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School, Cabanatuan City, Nueva Ecija (Guro: Jude Stevenson L. Padiernos)
3rd Place Winner
3. Zyra Kate Javier Maclang - Sto. Cristo Integrated School, Sto. Cristo, Tarlac City, Tarlac (Guro: Vernaliza M. Pallasigui)
Special Citation Awards
Keisha M. Fuentes - Dipaculao National High School, Dipaculao, Aurora (Guro: Ricky Lumasac)
Alliyah Kylee M. Lavarias - Pulong Buhangin National High School, Sta. Maria, Bulacan (Guro: Erlinda H. Eugenio)
Mordecai A. Reyes - San Miguel National High School, San Miguel, Bulacan (Guro: Richard M. Ligon)
Marvin Jr. M. Dizon - The Great Sheperdess Montessori, Gapan City, Nueva Ecija (Principal: Hasmin T. Santiago)
Mary Anthonet C. Gomez - Bataan National High School, Balanga, Bataan (Guro: Jackielyn M. Mangawang)
Jaecee Janelle N. Ponce - Angeles City Science High School, Angeles City, Pampanga (Guro: Jonnabel L. Arnoza)
Samuelle Max T. Daplian - Regional Science High School III, Olongapo City (Guro: Jennelyn V. Lapuz)
Jhenzel Faye Gonzales - Zambales National High School, Iba, Zambales (Guro: Rogelio O. Ladiero)
Ang lahat ng Grade 8 na Kampiyon ng YAKAP ay mula sa mga paaralan sa 11 na PhilHealth Local Health Insurance Offices (LHIOs) sa buong Central Luzon. Ito ay bahagi ng pagtutulungan ng PhilHealth at DepEd upang maisulong ang Universal Health Care (UHC), PhilHealth Learner's Material (PLM) para sa mga Grade 8, gayundin ang pagpapalawak ng PhilHealth YAKAP at GAMOT sa rehiyon. Layunin nito na itaas ang kaalaman ng mga mag-aaral, mga guro, at mga komunidad ukol sa mga benepisyo para sa primary health care tulad ng check-up, laboratoryo, mga gamot, at cancer screening upang mailayo ang mga Pilipino sa sakit.
(Ulat ni Monifer S. Bansil, Head-Public Affairs Unit)