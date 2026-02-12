PhilHealth Express: Handog ng City Action Center

Inilapit ng Pamahalaang Lungsod ng San Jose Del Monte ang PhilHealth Express para sa mabilis at pinalapit na serbisyo para sa mga San Joseño na matatagpuan sa City Action Center, Barangay Kaypian, San Jose Del Monte, Bulacan, simula ika-11 ng Pebrero, 2026.
Sa pangunguna nina Mayor Florida “Ate Rida” Robes, PhilHealth Acting Vice President Atty. Ma. Emily P. Roque, Acting Branch Manager Arlan M. Granali, at City Health Office (CHO) Head Dr. Roselle Tolentino, ang PhilHealth Express ay nailipat sa City Action Center para sa mas mabilis, malapit, at pinagbuting proseso ng PhilHealth registration, pag-update ng record, pagpili ng YAKAP clinic, ID at Member Data Record (MDR) printing at distribution, at pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga benepisyo at programang pangkalusugan.
Ang PhilHealth Express, sa pamamahala ni Placido Mallari, Head ng PhilHealth Sta. Maria, at Mary Rose C. Cruz, ay magbibigay serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am–5:00 pm. Ito ay magandang handog ng PhilHealth at Pamahalaang Lungsod ng San Jose Del Monte sa mga San Joseño bilang bahagi ng ika-31 taong anibersaryo ng PhilHealth na may temang: “Ka-YAKAP ang Pilipino sa Kalusugang Sigurado.”
Pinaiigting din ng Lungsod ang PhilHealth YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program (dating tinatawag na “KONSULTA”) para sa check-up, laboratoryo, cancer screening, at mga gamot ng bawat pamilya at komunidad upang mailayo ang lahat sa sakit at mapanatiling malusog at malakas ang mga nasasakupan.
Ang mga sumusunod ang hakbang upang makagamit ng benepisyong YAKAP:
Dapat nakarehistro sa PhilHealth bilang miyembro o dependent (legal na asawa at mga anak na 20 taong gulang pababa).
Pumunta sa PhilHealth Express o malapit na opisina ng PhilHealth at mag-fill out ng form para makapili ng YAKAP clinic. Maaari rin online sa pamamagitan ng pag-download ng eGov app, paggawa ng account, at pagpili ng YAKAP clinic.
Kapag nakapili na ng YAKAP clinic, magpunta rito para sa check-up, laboratory, gamot, at cancer screening kung irekomenda ng YAKAP doctor.
Katuwang ng PhilHealth ang pamahalaang lungsod, mga barangay kapitan at health workers, mga ahensiya ng gobyerno, mga pribado at pampublikong pasilidad, ospital, mga doktor, at pharmacies sa patuloy na pagpapalawak ng YAKAP at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa lahat.
(Ulat ni Monifer S. Bansil, Head – Public Affairs Unit)