PNP mobile patrol sa CSF

Nang maupo bilang Chief of Police ng City of San Fernando si Lt. Col. Pearl Joy Gollayan lalong naging maayos ang peace and order sa lungsod.
Ito'y dahil sa 24/7 pagpapatrolya ng mga Mobile PNP patrol na kanyang pinairal.
Sa umaga makikita mo nag papatrolya ang mga PNP moble patrol nag iikot sa lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga Frrnandinos.
Lalo na sa gabi, patuloy ang pag iikot ng mga PNP patrol sa.lungsod at iyong iba naman naka talaga sa mga mall.
Kaya kung mayron nagbabalak ang mga masasamang elemento sa lungsod ay nagdadalawang isip ang mga ito dahil sa masigasig na pagpapatrolya ng CSF.police.
Wala silang malulusutan na daanan dahil nakapuwesto ang mga PNP mobile patro at madali silang mahuli.
Matatandaan na matagal din naging hepe ng Mexico police si Lt. Col. Gollayan.at naging maganda din ang peace and order sa nasabing bayan.
Kung ibibigay ang buong suporta ni Mayor Vilma Cauag sa kanyang hepe, tiyak na magiging maganda ang Peace and Order sa CSF.
Sa pag upo ni Lt Col. Gollayan ang kanyang kampanya kotra krimen ay 24/7 payroling namagiging epektibo sa CSF.
Congrats Lt Col. PEARL JOY GOLLAYAN
Mga PNP persoonel at isang NUP lawyers na
Nitong nakaraang Bar Exam matagumpay naipasa ng tatlong police officers at isang Non-Uniformed Personnel (NUP) ang nasabing pagsusulit.
Mahirap ang nasabing Bar Exam kaya naman pinagmamalaki ng Police Regional Office-3 ang pagkakapasa ng tatlong police officers nito at isang NUP.
Ang mga bagong lawyers ng PRO3 kinabibilangan nina Lt. Col. Nestror Bulatao, Jr., nakatalaga sa Regional Headquarters Support Unit; Captain Geiffrey V. Enrado ng Tarlac Provincial Office; Staff Master Sargeant Dante S. Sakay ng Nueva Ecija Provincial Office;.at si.NUP Joseph Andrei P. Da Jose nakalataga sa Olongapo City Police Office.
Binabati kayo ng Dateline ang mga bagong lawyers ng PRO3