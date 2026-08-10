PRO3 patuloy sa kampanya sa illega drugs

Simula nang maupo si Brig.Gen. Jess Mendez. Police Regional Office3 (PRO3) director, lalo nitong pina- igtingin nito ang kampanya laban sa illegal drugs sa rehiyon.
Maging sa kampanya laban sa mga wanted persons lalong pinagpatuloy ni BG. Mendez.
Hindi na mabilang ang mga naaresto ng PRO3 na mga drug suspects at wanted persons sa ares of responsibility ni BG. Mendez.
Halos mga top wanted persons na may iba't ibang hinaharap na mga kaso ang nahuli ng mga Provincial at City police offices sa rehiyon.
Sa illegal drugs hindi bababa sa 1 milyon piso halaga ng shabu ang nakukumpiska ng PRO3 sa isang drug suspect.
Kaya kung susumahin ang mga nakumpiskang shabu ng PRO3, aabot sa ilang milyon piso halaga ng shabu.
Marami din mga drug suspects ang naaresto ng PRO3 sa kanilang pina-igting kampanya ni BG. Mendez.
Sa dami ng mga drug suspects at wanted persons naaresto ng PRO3 saan sila ikukulong baka puno na ang mga kulungan sa mga police stations? Nagtatanong lang po.
At iyong mga nakumpiskang ilan milyon shabu saan naman nilalagay ng PRO3? Nagtatanong lang po..
Si Col. Robert Domingo OIC ng Angeles Police
Nitong nakaraang Lunes pinalitan ni Col. Robert Domingo si Col. Joselito Villarosa, Angeles City police director.
Si Col. Domingo ay itinalaga ng PRO3 bilang Oiificer In Charge ng Angeles City police.
Medyo tumagal din sa kanyang puwesto si Villarosa sa kabila ng marami itong naging palpak accomplistments.
Marami din mga police officers na di umano hindi masaya sa kanyang pamumuno?
Kaya ng napalitan ito maraming police officers ang di umanoy natuwa?
Si Col. Domingo ay dating chief ng Regional Investigation and Detective Management.
Congrats sir....sana sa pag upo ninyo marami ng mga police officers magiging masaya sa pamumuno ninyo.