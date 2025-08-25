Public anger surges over corruption exposés

Sa isinagawang "Internal Cleansing" ng Police Regional Office-3 (PRO3) sa kanyang PNP personnel, umaabot sa 74 mga kaso ang naresolba.
Ang nasabing "Internal Cleasing" na isinagawa ni Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones Jr., (PRO3) director, simula noong pag-upo nito Hunyo 19 hanggang Agosto 20, 39 na pulis ang nasibak sa serbisyo.
Ayon kay Penones, 3 sa PNP personnel ang "demoted"; 29 ang suspendido; 3 ang "reprimanted" kabilang ang 5 Police Commissioned Officer (PCO).
Ang nasabing "Intenal Cleasing" program ni BG. Penones ay isang pagpapatupad ng PNP bilang pagdesiplina, maiangat ang PNP at upang maging mga "professionalism," ayon pa kay Penones.
Ang mga nakasuhan ay hindi naman kinilala ni BG. Penones lalo na iyong 39 na mga pulis na sinibak nito sa serbisyo.
Hindi nagbibiro si BG. Penones na kasuhan ang mga pulis na may kinalaman sa illegal activities.
Sa kanyang termino bilang PRO3 director, patuloy ang kanyang isasagawang "Internal Cleasing," ayon pa kay BG. Penones.
Korean Police Help Desk
Isang Korean Police Help Desk ang itinayo sa Angeles Police Station 4.
Ang nasabing paglalagay ng Korean Police Help Desk ay upang lalong palaksin ang "public safety services" sa Korean community area, ayon kay BG. Ponce Rogelio Penoes Jr., (PRO3) director.
Dumating sina Ambassador Lee Sang-Hwa ng Republic of Korea, Undersecretary Gilbert DC Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Orgnized Crime (PAOCC) at si Choi Jon Pil, presidente ng Korean Association ng Angeles City at mga iba pang Korean leader.
Ang layunin ng nasabing Korean Police Help Desk ay upang mapadali ng paghingi ng police assistance ng mga Koreano, and maireport kaagad ang mga krimen sa kanilang area.
Mga trained police officer ang itatalaga sa Korean Police Help Desk na makakabigay agarang police assistance, pahayag pa ni BG. Penones.