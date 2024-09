RADHARANI (Radharani)

“Karing sablang gopis o babaing talasogang baka, I Srimati Radhika ing pekadakila. Saul no ngan

king legwan, mayap a kauryan, mayap a kapalaran, at migit king sabla, king lugud...

I Sri Radha Thakurani ing pamikatawan ning mahabhaya o dakilang lugud, Ya ing lulanan

ding sablang mayap a kauryan at ing panaluktuk a sula karing sablang mangalagung kasangga

nang Ginung Krishna.”

Sri Chaitanya Caritamrta

Ninu I Radha? Neng manakit kang larawan nang Radha Krishna, deng tau mangasdan la,

“Ninu ing dalagitang kasiping nang Krishna?” Ini I Radha.

Neng pisasabyan ya I Krishna, pisasabyan ta Ya ing Kakataskatasang Panginwan, ing Kakataskatasang Pangatau ning Pundiwata, ing Sangkan ding Sablang Sangkan. King aliwang amanu pisasabyan ta'ya ing Dyos.

Parati, neng deng tau isipan de ing Dyos, isipan da matwa yang lalaki uling ing Dyos pikabalwan a ya ing pekaminunang-dili. Ya ing pigmulang tau. Alimbawa, i Michelangelo ginulis ne ing larawan ning Dyos king kisami ning Vatican, anting matwang maputi balbas, isipan dang nung matwa na ka maputi ka balbas. Iti pauli ning makalabwad a pamisip a ing Dyos atin yang makalabwad a katawan anti itamu.

Dapot karing Vedas (Aklatbelwan) ating belwan dikil king Dyos a Ya ing pekamatwang-dili dapot ambisna ing Dyos ing pekamatwang-dili ing aske na e matwa at lubus yang makadiwa at parating sagiwa. Ambisna e Ya akakit karing mata tamu, ing Dyos metung Yang taung ating makadiwang aske. Dakal a taung isipan dang ala Yang pangatau inya ala yang aske, ala yang kasaryan mu naman. Dapot kamatutwanan I Krishna, ing Dyos lalaki Ya.

Ing patune karing Vedas ya pin ing Kakataskatasang Tau mimiral ya king kayaryan Na dapot e ya magdili-dili. Ing pamisip a king kayaryan ning Dyos, makalukluk yang malungkut king tronu na – tutwang magdili-dili – metung a kamalyan pauli ning kulang a belwan a atanggap ding tau.

Kamatutwanan, e mu ing pekamakagayuma at parating sagiwang anak, dapot ing Dyos e ya mimiral magdili-dili. Ating taung pekamalapit kang Krishna, ing Kakataskatasang Tau, a nung nu ing lugud Na king ing Kaya lakwas maragul kesa king lugud ning ninu man para king ing Kakataskatasang Panginwan at ya pin ita I Radha.

E ya aliwa I Radha kang Krishna. King Chaitanya Caritamrta mayayakit ing salitang “I Srimati Radharani ing pamikatawan ning dakilang lugud at ing pangtataluktuk a sula karing sablang mangalagung kasangga nang Ginung Krishna.”

Neng pisasabyan ya I Radharani, pisasabyan ta' mu inng dikil king pigmulan a babaing uri. Keti king makalabwad a yatu akakit tamu ing lalaki at babai at king Lumang Tipan ating pamilarawan king Dyos a linalang king ketawan king sarili Nang aske. Lalaki at babai. Inya iti mangabaldugan a ing Dyos lalaki at babai Ya. Babai, ati yu I Radharani. Lalaki, ati yu I Krishna. Ing babai manibatan ya kang Krishna, ing Pigmulang Sangkan, at nanu Ya? Ya ing kegiwan ning Kakataskakatasang Panginwan a ya pin ing lugud para king Kakataskakatasang Panginwan, Ya ing amanu “hladini”, the potency ing kegiwan ning Kakataskakatasang Panginwan.

“Ing sangkap king lugud king Dyos panamdam, lugud, o bhava, at ing sagarang pamanubu ning panamdam ya pin ing pekadakilang lugud. I Srimati Radharani ing pamikatawan ning pekadakilang lugud. Ing isip Na, ding panamdam at katawan Na makayangat la king lugud para kang Krishna.

Ya ing sarili nang sikanan Krishna at susopan Na Ya karing libangan Na.

I Srimati Radharani lubusan Yang makadiwa anti kang Krishna.

Alang ninu man ing sukat mituring Kaya anting makalabwad. Lubusan Yang makadiwa.”

Neng pisasabyan ya I Radharani, pisasabyan ta' mu ing dikil king sikanan nang Krishna ing pamaglugud kang Krishna, ing sikanan ning Dyos a pamaglugud king Dyos. Dake at kapirasu Na katamu ngan ning Dyos at atin tamung kegiwan bang luguran Ya ing Dyos a pauli nang Radharani. I Radharani ing pekasinukung lelangan king Dyos at lubusan tamu ngan a makapaylalam king Dyos a sukat sumuku king Dyos. Inya sa ing baliwas tamu ya pin ing pamidaun kasuywan king Dyos—o pamanyuku kang Radha at Krishna.

I Radharani ing pigmulang indu. Ating asna karakal a sikluban at balang sikluban ating indu ning balang sikluban. I Radharani ing pigmulan tamung indu. I Krishna naman ing kekatamung ibpa, at I Krishna mu naman ing kekatamung, I Krishna kakalugran ta Ya, talaturu ta Ya, I Radharani ing aske nang Krishna a kekatamung indu. Kapirasu Na katamu ngan Krishna at ing indu tamu I Radharani. E ta ya akawani I Radha kang Krishna inya sa nung sabyan tamung I Krishna ing indu tamu, alang pamiyaliwa. Neng mangadi tamu kang Radharani makadiwa kung kaladwa at Ya ing indu ku.

I Radharani ing pekapantas a pakamalang lulugud kang Krishna, e makakawani kang Krishna. Makalarawan a nung makananung I Ginung Krishna ing sangkan ding sablang pamitalubu, I Sri Radha mu naman ing sangkan ding sablang mibansangang kasangga a mipalagywan a diwata ning kapalaran, ding reyna at babaing manggagatas ning Vraja. Papunta la ngan kang Radha.

Neng pisasabyan ya I Krishna, pisasabyan ta' ya ing Kakataskatasang Maburi king Tula.

Ing Kakataskatasang Maburi king Tula matula Ya kang Radha. Nanu ing katulan Na? Katulan Na

ing malugud a pamiyugne kang Radha. Lugud iti. O't mae-engganyu Ya kang Radha?

Iti pauli ning kayang kapantasan ning lugud Na kang Krishna.

Ing lugud a atin Ya kang Krishna e malyaring ikawani king lugud Na karing sablang anak nang Krishna. Anting indu indu kaluguran Na la ngan ding sablang anak nang Krishna. Inya nung lalapit tamu kang Radharani sukat tamung asanak a migit king nanu pa man, pagnasan na ing ligaya tamu king pamaglugud kang Krishna. Buri na kung ipakilala kang Krishna at agawa na ita bang tutwanan ing magi Yang kanaku I Krishna bang magi kung maligaya.

“I Radha ing pekasdakilang-diwata, ing kakataskatasang diwata

at malyari yang samban ding balang metung, at Ya ing Indu ning mabilug a sikluban.”

Chaitanya Caritamrta

(Metung a Pamilikas king makasulat king Science of Identity Foundation Page. Ing copyright karela ya at ala yang kapagnasan ing talasulat a sapawan na ita.)

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0905-2162-419 o keng Facetime: 0999-3654-490.