RAGPTD nabigay ng Tumblers

Noong nakaraang linggo, aabot sa 500 magagandang Tumblers ang ipinamigay sa mga PNP personnel at Non-Uniformed Personnel (NUP) Police Regional Office-3 (PRO3) headquarters sa Camp Olivas, Pampanga.

Isa ito ang proyekto ng (PRO3) Regional Advisory Group for Police Transformation Development (RAGPTD).

Aabot sa 500 PNP at NUP ang nakatanggap ng Tumblers na kanilang ikatuwa at nagpasalamat sa RAGPTD officers at members.

Si Dr. Ireneo Alvaro (Phd), Presidente ng Wesleyan University Phils. at CEO/BB International Inc. ang nag-sponsor sa mga Tumblers.

Sang-ayon kay Alvaro paunang 500 Tumblers pa lang ang ipinamigay at mayroon pa susunod nito.

Kasama ni Alvaro ang ibang members ng RAGPTD sina Angeles City Vice-Mayor Vicky Vega Cabigting (Chairwoman); Julieta Reneses (Director ng National Police Commission); Rey Malig (Barangay Captain ng Salapungan Angeles City) at Ric Sapnu (Phil. Star Correspondent at Sun Star Pampanga Columnist).

Pinamunuan ni Brig. Gen. Benjamin Sembrano (Deputy Director for Administration at Chair ng Technical Working Group) ang pamimigay ng Tumblers.

Pinasalamatan ni Sembrano ang RAGPTD members sa magandang proyekto nito sa PNP at NUP personnel. Sa lahat ng RAGPTD sa iba't ibang rehiyon ang PRO3 RAGPTD ang unang nagbigay ng Tumblers.

PRO3 inilunsad ang Anti-Illegal Drugs Summit

Noong nakaraang Lunes, inilunsad ng Police Regional Office-3 (PRO3) ang Anti-Illegal Drugs Summit.

Aabot sa 200 ang "participants" ng nasabing Summit na kung saan layunin nito na lalong mapalawak ang pag-sugpo ng pinagbabawal ng gamot, ayon kay Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., PRO3 director.

Dumalo sa Summit ang mga opisyales ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA3); Department of Health; Department of Justice at mga Municipal at Barangay opisyales.

Ang mga nagsidalo ay mga representante ng buong rehiyon, ayon pa kay Hidalgo...

CAMI Golf Tournament

Sa Abril 19 ang pa-Golf Tournament ng Capampangan In Media Inc. (CAMI).

Gaganapin ang nasabing tournament sa Memosa Plus Golf Course sa Clark Freeport.

Si Tarlac Governor Susan Yap ang Guest ng CAMI