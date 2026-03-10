Regidon sa hanay ng PDs/CDs

Bury pa rin si Brig. Gen. Jess Mendez, acting Police Regional Office-3 (PRO3) director sa kanyang Command Visits sa mga Provincial at City Police director.
Dahil malapit lamang ang Pampanga Police Provincial Office (PPPO), ito ang unang Command Visit ni BG. Mendez.
Pagkatapos ng kanyang Command Visit, nag courtesy call ito kay Gobernador LIlia Nanay Pineda. Doon sila nagkaroon diskusyon ukol sa Peace and Order sa lalawigan.
Bulacan Police Provincial Office (BPPPO) ang sumunod naging Command Visit ni BG. Mendez.
Sa pag Command Visti ni BG. Mendez sa pitong Police at 2 City police offices ay maaaring tinitignan nito ang Peace and Order sa kanilang area of jurisdiction at mga nagawang Accomplishments ng bawat director.
Ito ang maaaring magiging batayan ni BG. Mendez para gagawin nitong Rigodon sa hanay ng mga Provincial at City police director.
Bago maupo si BG. Mendez, naitalaga na si Col. Mendoza sa Tarlac Police Provincial Office, Officer-In-Charge.
Kaya malamang hindi ito, masasama sa Regidon ni BG. Mendez.
Sang-ayon sa Intelligence Officer (IO) ng Dateline, nang maupo si BG. Mendez mayroon itong kasamang mga Colonel at iba pang police officer na Trusted (Bata) upang iuupo nito sa magagandang posisyon.
Ayon sa IO, mayron na itong nasasagap na balita, malamang isa ang Pampanga Police Provincial Office ang tatamaan ng Regidon ni BG. Mendez.
Abangan po natin ang mangyayaring Regidon ni BG. Mendez.