Regional Advisory Group for Police Transformation Development (RAGPTD) - pagpupulong

Nitong nakaraang Huwebes (March 7), ginanap ang pagpupulong ng RAGPTD at ang PNP Technical Working Group (TWG) sa Conference Room ng Police Regional Office-3 (PRO3) na kung saan si Brig. Gen. Benjamin Sembrano, Deputy Regional Director for Administration at chairman ng TWG.

Ito ang unang pagkakataon dumalo sa nasabing pagpupulong si BG. Sembrano dahil noong Nobiyembre palang itong naupo bilang DRDA.

Pinangunahan ni Angeles City Vice-Mayor Vicky Vega Cabiting bilang chairperson ng RAGPTD ang pagsisimula ng pagpupulong.

Unang tinalakay sa pagpupulong ang nakaraang "minutes of meeting" at ito'y inaprubahan ng lahat ng miyembro ng RAGPTD.

At sa ginanap na pagpupulong nitong nakaraang Huwebes, napag-usapan ang pagbibigay ng "Tumbler" sa PNP personnel sa PRO3 headquarters.

Nguni't dahil masyadong malaki ang halagang gagamitin, napagkasunduan na ma-una ang mga opisyales at miyembro ng RAGPTD at TWG.

Tinalakay din ang pagbibigay ng "scholarship" sa mga PNP personnel sa pamamagitan ng Provincial Government na nagbibigay ng ganitong programa.

Ang isang PNP personnel maaaring mag-aral ng "law" sa Wesleyan School sa Nueva Ecija na kung saan si Dr. Ireneo Alavaro Jr., ang namamahala.

Marami pang tinalakay na mga programa ang RAGPTD na naging matagumpay naman.

Personal naman nagpasalamat si BG. Sembrano sa mga opisyales at miyembro ng RAGPTD sa pagsuporta sa PNP.

Sa lalawigan ng Zambales gaganapin ang ikalawang pagpupulong ng RAGPTD sa buwan ng Mayo.....

Dumalo sa pagpupulong ang RAGPTD members na sina Vice-chairman Dulce Cocho (Zoom), Dr. Rowena Mangubat; ang Dateline; Reynaldo Malig; Ireneo Alvaro Jr.,; Fr. Victor Nicomedes Nicdao; Julieta Reneses; Roland Pena; at ang bagong miyembro na si Anita David....