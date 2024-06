Sakit ning Makulit a Pamagnasang Pangatau: Pamilikas (Obsessive-Compulsive Personality Disorder: A Translation)

Ing Sakit ning Mapilit a Pamagnasang Pangatau o OCPD metung yang sakit a kayayakitang lusuk a pamagpantas o extreme perfectionism, kasalese n o order, at kalinisan o neatness. Deng taung ating OCPD daranasan da mu naman ing saring pamangaylangan a ipilit da ing sarili dang pamantayan keng lwal ning kapaligiran da.

Ing OCPD maralas yang apapagkamalyan king sakit a pangabalisa a awsan dang Sakit ning Mapilit a Pamagnasang Pangatau o OCD. Makanyan man atin lang pamiyaliwa.

Deng taung ating sakit a OCPD atin la karing makatuking katangyan o panugali:

Magkasakit lang ipasyag o ipakit da ing karelang panamdamaman.

Atin lang pamagkasakit makiyutus karing aliwa.

Matikdi lang kikimut, dapot ing mapilit dang pamngawili king kapantasan malyari dang gawan da lang e miyamasamas dapat.

Maralas dang daramdamang makatud la, mikakapali, at mimwa.

Maralas dang arapan ing pamangilag king lipunan.

Malyari dang danasan ing pangabalisa a malilyaring agnan ning matikding kalungkutan.

Deng taung makisakit antini ala lang kabalubalu a alang mali king nung makananu lang mimisip o kikimut. Panwalan dang ing pamisip at pamangawa dang karing bage-bage ila mung paralang makatud at deng aliwang tau mali la ngan.

Nanu ing maging sangkan ning OCPD?

Ala pang makibalu king makatud a maging sangkan ning OCPD. is unknown. Anti karing aliwang dake ning OCPD, deng maging sangkan sukat la pang abalu. Ing OCPD mekad malyaring aging sangkan ning puli o karanasang kayanakan.

Karing pamanigaral a megawa, deng matwa na agaganaka dang adarasan ing OCPD manibat king bianng maranun dang twa. Mkead aramdaman da ing pamangylangan a mabing pantas o pantas kapamintung anak. Ini kaylangang tukwan la ring tuntunan a midarala anggang king pamanwa da.

Ninu deng peka-ating panganib mika-OCPD?

Ing Pangmabilug a Yatung Balangkas ning OCPD o ing International OCP Fondation tatantyan na a makatadwang ukdung lakwas lang malyaring mika-sakit antin dneg lalaki kesa karing babai king OCPD. Agpang king pipasyagang Journal of Personality Assessment Trusted Source libutad ning adwa at pitung dinalan king dinalan ding memalen atin lang OCPD, gagawan na iting pekalaganap a sakit king pangatau.

Deng ating mimiral a pang-isip a kalusugan merkalan ilang lakwas kayakitan ating OCPD. Dagdag pang pamanaluse (research) ing kaylangan bang apakit ing gagampanan ning OCPD karening pamanyuri o diagnoses.

Dagdag pa, detang ating binang OCD keraklan ing kayakitan lang OCPD.

Nanu la reng tanda ning OCPD?

Ila pin deng makatuki::keraklan manakit kang panulung isip king makabalangkas a schedule. Dening pangkaraniwang pulung a makabalangkas. Deting pulung atin lang abe gawa bang pisabyan ing pamigaganaka, kabalisan at lusuk a kalungkutan. Ing manulu mapalyaring pasiknangan na ka lub bang bawasan ing pamanggawa at dagdag dagdagan ing pamitingid king pamaglibang, pamilya, at bawas king pamitingid king gawa, pamilya, at aliwa pang pamakiugue tau-keng tau.

Pamanulu

Ing doctor malyari nang isalangalang ing pamag-risetang piling serotonin reuptake inhibitor (SSRI) bang mabawas ing mapilang kabalisan a makapaligid king patient a ating sakit a obsessive-compulsive behavior. Nung miminum kang SSRI, numabang ka naman kareng sasaup a grupu at karaniwan a pamanulu ibat keng psychiatrist. Ing pangmalambatan a riseta e binang mumunikala o recommended para king OCPD.

Pamanigaral Pamagbana-banayad

Iti abe na ing diskarti king bitasang pamangisnawa at pamagpaynawa a malyaring makabawas king panamdamang kabalisan at pamamirapal. Deng tandang deti laganas la keng OCPD. Alimbawa karing mapilan a mumunikalang pamagbana-banayad ila ring yoga, tai chi, at Pilates.

Nnau ing panakit?

Ing panakit para king metung ating OCPD mekad lakwas mayap para karing aliwang ating personality disorders. Ing pamanulu malyaring dinan na kang lakwas masikan a kamalayan nung makananung ding tanda ning OCPD agyu na lang turanan keng aliwa. Nung atin kang OCPD, mekad ditak mu ing magi kang sugapa kareng drugs o alak, a pangkaraniwan karing aliwang other personality disorders.

Anti mu rin karing aliwang personality disorders, ing pamanintun panulu a talab keka yang balangkas ning tagumpe. Ing Cognitive behavioral therapy agyu nang samasnan ing kegiwan mung pamiyutus at makidame karing pakamalan.

Makananung ing asawa o pakamalan asopan ing ating OCPD?

Nung atin kang kutub a ing ninu man ati yang OCPD, pansingan ing karelang pagkayabalang matikdi at ing pangamakulit da. Ing tau keraklan atin yang OCD o aliwang sakit a personality disorder a e OCPD nung deng pakadinan dang panaun at pansing ila reni:

maging sangkan ing panganib

maka-limited keng adwa o atlung bitasang dane ning bye

kelang matulid o makayaliwa

Deng taung ating OCPD keraklan mikelangan lang baywan ing panugali da. Deng aliwa ilang para karela problema.

Ating dakal a forums o support groups a malyaring pakiyabayan da reng ating OCPD. Ing International OCD Fountation atin yang tatangkapan a tala da ring support groups para karing lalaban bisang mika-OCD, OCD at aliwa pang personality disorders anti ing OCPD.

***

Ing paksa ngeni keng Kapisik metung yang e binang papansingan da reng uling e ya makaing ulata kareng taung akakayabe da la reng ating sakit antini. Deng tanda malabug la at mekad masakit lang apansingan da reng keraklan a pangkaraniwang memalen.

Makanyan man deng makisakit OCPD magkasakit lang magdili-dili a ala lang kebalwan malino deng katubale o pakamalan da. E makayawa, alang malino tanda dapot deng salunan kaniti magkasakoit lang mabayat at malalam uling keng isip iti malilyari. Malyari yang alben ing lumang pelikulang “As Good As It Gets” bang abalu pang masalese ing OCPD.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.