Santa Cecilia: Patulunan ding Manigtigan, Magdalit at Watas (St. Cecilia: Patroness of Musicians, Singers and Poets)

Dalit para kang Santa Cecilia

“O maligayang Banal, a piniling mate

kesa keng ipaglingad ing Ari yu.

Ipangadi mi ingsana sopan yu kami

mengari king patas a pauring daralit mi!

Yangat mi la ring pusu mi king matulang awit

bang puryan Ya king paralang ini.

At kabang daralit kami,

gaganakan a ing pamagdalit makatadwang pamangadi.

Makatamisan karing pusu mi

at karing kekaming dila daraun keng kambal a dalangin.

Miparala paukyat banwa karing pakpakang noya

bang puryan ya ing Dyos a makatuknang karin.

Kabang ding pusu mi at dila

sisibuknan kapalitana ning dalit bang puryan ya ing Dyos makatadwa.

Anyaran mi pakamalang Banal bang sopan mu kami

misamak malapit kang Kristu!”

***

Prayer to Saint Cecilia

“O maligyang Santa Cecilia, dalaga at martir,

simbut me ing korona ning dalaga

agyang e me sikwil ing lugud mu kang Yeswa, king ikatula ning kaladwa.

Anyaran mi ing saup mu bang magi kaming tapat king lugud mi kang Yeswa,

bang, king pamisamak karing nwan,

apuryan mi Yang makatadwa king dalit

a magsaya king Dayang pepatulwan na a migkalub kalam

bang ipatupad na ing kapagnasan na keti king yatu.

Yanasa.”

***

I Santa Cecilia, ing patulunang nwan ding manigtigan at magdalit. Ppekasal de reng pengari na kang Valerian. Sebyanan ne ing asawa na a ting angel a mamingwa kaya king pamanagkil ning ninu man. Bang akit ne ing angel menwala ya king Dyos at mebinyag ya. Gisan na ing bye na king pamaglipat king Kristyanismu. Medakap ya at miyatulam a midaun a mapuput karing pipandilwan ning lungsud. Makanyan man, alkabusan na, at miyatulan yang mapugut. Kaybat ning atlung aldo mesugat ya mu dapot e ya mete. Akybat ning atlung lado mete na ya.

I Santa Cecilia, ing patulunang nwan ding tigtigan at ding manigtigan, mebye ya king panaun ning Kayaryan ning Roma kanitang katlung dalambanwa. Migpanata yang maging kabang-bye dalaga [para kang Kristu, dapot ding pengari na pinilit deng pakasal kengh metung a paganung suging lalaki mipalagywang Valerian. King aldo ning kasal na, kabang ding gamit panigtig titigtig la, i Cecilia migdaklit ya king Dyos king pusu na. Linipat ne ing asawa na king kapanaligang Kristyanu, at ginalang na ing pangadalaga na at linipat ne mu naman ing kapatad nang lalaki king kasalpatayanan. Inya pin i Cecilia mibantug ya anting patulunan king tigtigan, ding manigtigan at watas.

***

I Cecilia mibait ya king mikiagyung liping Romanu king katulng dalambanwa. Ing lagyu na miyabe ya king Batas Romanu kambe ding lagtu ding aliwang martir ning pisamban.

Sasabyan ning senayan a I Cecilia linipat ya king Kristyanismu at ing tipan na anting dalaga. I Valerian pekikwanan nang asanak ing kapanaligan at linipat yang tambing kaybat. Ing kapatad nang lalaki minapus ya at linipat ya naman.

Mesabing I Valerian asaksyan nang dinalo ne ning angel I Cecilia kabang manalangin ya king silid nang bengi. Ing angel tatalan yang adwang koronang rosal at lilya a pinutung na king buntuk nang Cecilia a binili na at kabud mebating kaybat.

Dagli kaybat dang linipat, I Valerian at ing kapatad na pengaku dang ilibing da la ring martir a Kristyanismu pauli ning e da pamanyakwil king kasalpantayanan da.

Kapamilatan pamanaral nang Santa Cecilia dikil king Kristyanismu, alipat na la ding apat a dalan a tau a meging sangkan ning pangadakap na at pangaparusa. Kapamilatan ning kalam, king binang pali ning lalagablab a api, ing katawan nang Cecilia e ya keyakitang tanda ning pamipawas, inya i Almachius inutus nang mapugut ya. Ding malda minta la kaya kabang manaral ya at mengdai angga na inyang mayangu ya bye.

***

***

Dake Talabaldugan:

1.nasi – mesese o tinun a abyas. English: cooked rice, usually boiled . Alimbawa king pamangamit: “Dakal ka pa kanang nasi bayu me saulan ing kekang talaturu.”awa – sana; mekad, mapalyari; asaan. English: hopefully, wishfully . Alimbawa king pamangamit: “Magtagumpe nawa ing pamalak ning pekapun para karing sasakupan na.”

2.nayun – sentingan, legwan, makasining. English: being pleasant to the eyes or senses. Alimbawa king pamangamit: “Alang kasing nayun ing akakit lang mikasundu deng mikakapatad agyang makananu la pa kakalulwan.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Tigtigan yan karing balugbug ku!”

Nung manayun ing sasabyan ning metung a tau, maralas dang sasabyan iti anting pakibat o ablas king sinabi o sinambitla.

Kabaldugan: Mangabaldugan a metung a bage manyaman pakirandaman anting lawiwi, tigtigan o dalit, inya sasabi na iti ning makadanas.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.amanu – ing laman o titik ning balang dalit o awit.

2.awit – gagamitan ding Tagalug dapot metung ya mu namang amanung Kapampangan a mangabldugang laman ning awit o dalit.

3.dalit – aliwang amanung katumbas ning awit, a ating sunis at tigtigan at gaganmpanan ning metung a magdalit a manigtigan o ating kayabe manigtigan.

4.lawiwi – ing dalit o tigtigan a madarandam karing balugbug.

5.sunis – laman ning awit o dalit a amanu.

6.tigtigan – kambe ning dalit o agyang ali, manayun at manyaman pakirandaman ding balugbug at pati na pusu.

***

