Santakrusan king Kasalungsungang Panaun (Santakruzan in the Present Times)

(1)

Indat bulan ning Mayu/ampang king Santa K’rus;

Laganas a baranggay/anting itik a mibulus.

Pangalwal na ning limbun/ding taung tipun-tipun;

Durutan de’ing baranggay/asno dakal ding tatagun.

Makapaterak! Makapakayli! Makapagal ing Batalya…

Tutulu pawas/ing daya titas/meyari na bisa ka pa!

(2)

Dalaga’t baintau/manintun ayasawa;

Mamandurut la buntuk/kabang mag-Batalya la.

Kalwal da ring sagala,/emperatris at reyna;

Mangakaba la batal/mangabural la mata…

Makapakending! Makapakembut!/Pati matun mangalembut…

Milalakad la reng pile/mitutulid la reng bukut.

(3)

Mitwag keng limang babi at miyasawang damulag;

Atlumpulu lang manuk,/ema’t asan bang iyapag.

Dakal man ing tau yu/nung dakal no mang salangi;

Nung mangatako la ngan/anapnap da pati bangi!

Makapanyuka! Makapanilak!/Ugali da ring aliwa…

Agisan da na ing tau yu/E la pa mu rin sasawa!

(Pamakli)

E mabaldug ing karayum, karing taung pesitagun,

Mekad kapupus ning batalya…Pati baug mabuktut na!

(4)

Ing maling kapanwalan/mayayakit king kapyestan;

Pabanwang titipunan/metung aldo magisan ngan.

Dakal lang ka-baranggay makatula la rugu.

‘Bisna manutang la mu, atin la sanang pagtau.

Makapagmulala!/Makapangasdan!/Panugali ta’ng amana…

Dakal kaniti masagwa/alakwan da ring Kastila!

(Pasibaywan ing (1)

Meyari na bisa ka pa!/Meyari na bisa ka pa!

“Batalya”: Lawiwing Meyangu king Senayang Tigtigan

a Lelangan nang Hilario Marin,/Amanu - Kragi 19112003

*** ,

Bapu Marya mipsnu ka king kalam, ing Ginu ati yu keka,

nwan ka karing sablang babai nwan ya pa naman

ing bunga ning atsan mu I Yeswa.

Banal a Maryang Indu ning Dyos

ipanalangin mu kaming makasalanan ngeni

at king penandit ning kamatayan mi, Yanasa.

~Dalangin ning Angel Gabriel king Pamamalita na

kang Nwan A Marya dikil king pamanganak na

king Ginung Yeswa at dalangin a kudta ning Pisambang Katoliku

***

Sasalingalngal ing banglung anting mal a kananggang silbag ning anging abagat karing laganas a dake ning Indung Yatu--king libutad ning mikakalukung nang labul a mengaring lalaga na ning Aring Aldo ning asna kapaling angin a tsutsup king mamala.

Mamukadkad na la mu naman ding dakal a sampaga, e mu keti nung e karing miyayaliwang dane ning bangsa at ning mabilug a yatu.

King pamuklat ning bulang sunlag naman o bukas mu—mumunang aldo ning Mayu—magmula na ing amanwan da reng kabalen a “santakrusan” a nung nu ding mangalagung dalaga ning baranggay kambe da mu naman ding mangasanting at mabikas a baintau at aliwa pang kalalakyan —dapot misan atin mu namang mangatwa babai at lalaki a magmurang kamatis makikiyanti.

Maralas ing managkat lang sikat a artista king sine o television bang igayak da. Ing limbun o santakrusan lilibut da at lilimbun king kabilugan na ning baranggay o ning kabalenan bang pagmasusyan sana ing pamanakit nang Santa Elena king tune salapung o kurus a pipakwan king Ginung Yesu Kristo migit o kumulang king adwang libu nang banwa ing milabas.

Iti ing kekatamung talakayan karing tuituking pindwan ning Kapisik keng kekatamung aklat balita---SunStar Pampanga.

***

Patagal mu: Masayang Kayaldawan keng kakaluguran kung malagu at byasa keng pamanarti—Sydney Gomez ning Baranggay Sagrada Familia, a sakup ning Balen ning Masantul, Lalawigan ning Indung Kapampangan—a migmasusi kanitang milabas a apat nang aldo ing milabas a ka-26 ning bulan a kasalungsungan. Ya ing ginanap a bida keng “Ing Babaing Mapamalit Sim” at mapilang “music videos” anti king “Mawang Mata”, “ Ambisna”Pamun Na Ligaya at aliwa pa.

Panupaya king ditak a pamangalingwan, Syd.

Dagdag patagal: Masayang Kapagmasusyan king “Aldo ning Yatu”—Abril 22, inyang milabas a Martis--king milabas a paruminggu.

***

Dake Talabaldugan

mipaapus – mipayapus, e sasaryang minapus, mengapayapus; mipakyapus. English: imitated unintentionally or without intention. Alimbawa king pamangamit: “Mipaapus .yang mengaragul mata ing anbak a malati inyang akit ne ing atsi nang ginaligatsu nneg ikit ne ing geyak da keng Santakrusan ing masanting a lalaking artista.”

mipaaral – mipayaral, e sasaryang menaral, mengapayaral. English: forced by circumstance to preach, be preachy or give unsolicited advice. Alimbawa king pamangamit: “Asna la kamulang deng talapagaral a mamaswit keng lalabas a malagung dalaga inya mipaaral yang bigla ing magaral keng pamagparing binatilyu nabengi a makibat king lagyu Ben.”

***

DIPARAN, KASEBYAN amatwang baot KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Kurap mu ing paynawa.” Mapilan mung penandit ing kurap. Kabuklat ning mata, misara ya mu naman. Kasara na mibusni ne naman at paulit-ulit mu ing antitang busni-sara.

Kabaldugan: Sinakurap mu ing pamanuknang na keng nanu mang gagawan na at kasingkuyad na mu ning kurap ing paynawang iti. Saguling-sauli mu a paynawa.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

patugut – saryang ali na ibalaus pa ing nanu mang bage gagawan mayap man o ali. Marlas magagamit anting utus o pakisabing mayap.

patanat – alang binang mapiyaliwa keng patugut, saryang ali na ibalaus pa ing nanu mang bage gagawan mayap man o ali. Maralas magagamit anting utus o pakisabing mayap.

puknat – ating ditak a pamiyaliwa keng patugut at patanat, saryang ali na ibalaus pa ing nanu mang bage gagawan mayap man o ali. Maralas magagamit anting mananung pandiwa, e utus o pakisabing mayap.

paynawa – pakisabing mayap bang tuknang ya gagawan ing ninu man.

tuknang – pakisabing payutus bang tuknang ya gagawan ing ninu man.

umpe – amanung mangabaldugang e pamamalaus king nanu mang bage gagawan.

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.