Sanya Lopez plays the role of a comfort woman

Tagged as showbiz's "no boyfriend since birth", actress Sanya Lopez remains single.

"Siguro, hindi ko na lang talaga hinahanap.Dapat ako ang hinahanap niya. Hintayin nila yung time na puwede ako," she said in a recent interview.

Sanya's upcoming project with GMA-7 is a historical drama series titled "Pulang Araw".

The Kapuso actress is playing the role of a comfort woman. She has learned a lot from our history, especially talking to real comfort women.

"Nung dumating kasi yung giyera, nang dahil sa mga hapon, walang sinisinu-sino yan. World War II, walang mayaman, walang mahirap nung mga panahon na yun," Sanya said.

"So, sa character ko, medyo mabigat siya. Kasi galing ako sa mayamang pamilya, e, na ginawa ng comfort woman. Pinahirapan ng mga hapon. So, iyon yung mangyari, na hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat yung character," she explained.

According to Sanya, she was able to talk to two comfort women.

Through their conversation, she felt the ordeal they went through.

"Nung nakita ko sila, habang ginagawa ko nga yung eksena, naiiyak na ako agad, kasi alam ko at naikuwento na sa akin 'to."

Sanya thanked GMA for their trust in her in portraying the role.

"Nagpapasalamat din ako sa dalawang comfort women na nagtiwala sa akin at ikinuwento ang mga pinagdaanan nila nung panahon ng mga hapon. Ang sarap lang na isa ka sa, hindi siya masarap na alam mo yun? Pero masarap na pinagkatiwalaan ako ng mga taong ito. Sinabi nila lahat sa akin yung buong buhay nila, kung ano nangyari sa kanila, noong comfort women pa sila. So, gusto ko maging boses nila dito dito sa Pulang Araw. Kasi kapag nagkukuwento sila sa'yo, parang nandun ka rin.Parang ramdam na ramdam mo yung hirap nila, yung sakit nila. May tumatak nga sa amin habang nagkukuwento siya. Sabi nya suwerte kayo ngayon, kasi hindi nyo naranasan yung bagay na naranasan namin nung bata pa kami.' Ang bigay! Ang sakit sa dibdib. Isa yung sa mga tumatak sa akin na ang sarap lang gawin nito, para mas maging aware din yung bagong generation tungkol sa mga nangyari nung World War II."