Sinibak si Col. Basilio dahil sa POGO sa Porac

Noong nakaraang buwan, ang hepe ng Bamban Police Station at kanyang 49 na mga tsuhan ay sinibak sa kanilang puwesto.

Ito'y dahil sa isinagawang raid ng mga otoridad sa illegal operation ng Philippine Offshore Gaming Opetation (POGO) sa bayan ng Tarlac.

Ang alkade na si Alice Guo at dalawang personnel niya ay sinuspendi.

At nitong buwan isa na naman illegal operation ng POGO sa bayan ng Porac, Pampanga at sinalakay na kung saan ilang Chinese nationals at ilan pang dayuhan ang natuklasan nagtatrabaho doon.

Mayroon din natagpuan ang mga otoridad na ilan Chinese military uniform sa loob ng compound ng POGO.

Sa nangyaring raid, sinibak ang hepe ng Porac Police Statiion at lahat ng kanyang personnel.

Pinalitan nman kaagad ang mga sinibak ng PNP ng Pampanga.

Bilang reaksyon sa POGO operation sa Porac, sinibak din ni Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr. Police Regional Office3 (PRO3) director, ang Provincial Police Director na si Col. Lovi Hope Basilio.

Si Basilio ay mayroon na rin mahigit isang taon sa sa kanyang puwesto at nasibak ito dahil sa POGO operation.

Noong nakaraang taon buwan ng Nobiembre ay nakatakdang ng palitan si Basilio nguni't mukhang naayos ito.

May order na mula sa PNP National Headquarters noon si Col. Jay Dimaandal, chief ng Regional Mobile Force Battalion ngun't di natuloy ang pag-upo niya.

Sang-ayon sa Intelligence Officer (IO) ng Dateline, si Col. Dimaandal ang magiging Officer-In- Charge (OIC) ng Pampanga Police Provincial Office (PPPO).

At ayon sa IO, nitong Miyerkules o Huwebes magkakaroon ng turn-over sa PPPO.

Kung ang PPPO director ay nasibak dahil sa POGO operation, bakit ang Provincial Director ng Tarlac Police Provincial Office ay di sinibak???

Bakit walang isinagawang imbestigasyon ang kinauukulan sa mayor ng Porac samantalang ang mayor ng Bamban ay masusing inimbestigahan kung mayroon itong kaugnayan sa POGO operation??? Nagtatanong lang po...

Ito'y sa kabila ng POGO raid sa Bamban at hepe lamang ng Bamban Police at mga tauhan nito ang sinibak??? Nagtatanong lang po..