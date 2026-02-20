Sino kaya ang dalawang congressman sa CL mastermind sa illegal cigarettes

Matandaan isinawalat ni Sec. Jonvic Remulla ng Department of Interior and Local Government (DILG) na dalawang kongresista ang Financier/Mastermind sa kumakalat sa bansa ng illicit cigarettes.
Ito ay kanyang ipinahayag sa isang Press Briefing sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga na kung ilang makinaryang paggawa na illegal cigarettes ang nakkumpiska matapos isinagawa ang sang raid ng mga otoridad.
Binanggit niya taga Northern Luzon ang nasabing kongresista. Ngunit nang bandang huli kumanbiyo ito ang nasabing kongresista ay taga Central Luzon daw.
Matapos sa raid sa planta ng pagawaan sigarilyo naging sunod sunod ang ginawang pagsalakay ng mga otoridad sa pinaghihinalaang planta o warehouse.
Sa report ng Bureau of Customs/(BOC) at sa pahayag ni Remulla, apat na planta ang kanilang na shutdown.
Patuloy din ang kampanya ng Philippine National Police (PNP) sa illicit cigarettes sa Central Luzon.
Ang Bataan, Olongapo at Pampanga police ay nagkaroon na rin isinagawang raid o buy-bust operations sa kani-kanilang area of jurisdiction.
Ngunit bakit kaya hanggang ngayon di pa rin tinutukoy ni SILG Remulla ang dalawang kongresista sa Central Luzon na mastermind sa illicit cigarettes.
Bakit kaya takot ba si SILG Remulla na ibunyag ang dalawang kongresista? Nagtatanong lang po...
12% Vat tinanggal at may refund pa
Nitong inggo ipinahayag ni City Mayor Vilma Caluag na tatanggalin ng City of San Fernando Water District ang ipinapatongna 12% VAT.
Maaraming natuwang mga Fernandino sa hindi inaasahan pagtagal ni Mayor Vilma sa 12% VAT ng CSF Water District.
Malaking bagay na sa mga konsyumer ang pagtanggal ng VAT.
Hindi pa iyan, magkakaroon din ng Refund na magsisimula ng Nobiyembre hanggang Pebrero.
Sana naman ibinigay kaagad ang Refund ng CSF water district.
Isang malaking pasasaamat ng mga Fernandio kay Mayor Caluag at sana daw ipatupad kaagad ang nasabing pagtanggal ng VAT at Refund.
Mabuhay po kyo Mayor V. Calaug....