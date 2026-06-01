Sino sino ang dapat managot sa pagguho ng gusali?

Halos mahigit isang linggo nakakaraan nang gumuho ang siyam palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City.
Nitong nakaraang Lunes, umaabot na sa 12 ang kumpirmadong namatay sa nasabing malaking trahedya sa Angeles City.
Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection (BFP3) patuloy pa rin ang pag rescue at retrieval operasyon ng mgs responder.
Halos walong katao nalang ang pinaghahap ng mga awtoridad.
Naging "talk of the town" ang nasabing malaking trahedya at maging ang Sec. Department of Local Government and Interior Department (DILG) Jonvic Remulla ay personal na nag inspeksyon sa ground zero.
Pumapel na rin ang Senado sa nangyari trahedya at gusto din nilang paimbestiga ang talagang dahilan ng pagguho.
Lahat yata ng iba't ibang ahensya gusto nila paimbestiga ang tunay na nangyari pagguho.
Dalawang opisyales ng Angeles City gov't sinuspende?
Sa patuloy na gingawang imbestigasyon ng kinauukulan, nasa ilalim ng preventive suspension ang opisyales ng Angeles City Office ng City Building Office.
Ito'y sang-ayon kay Atty. Darwin Reyes, Special Legal Adviser ng Angeles City Gov't and miyembro ng fact-finding task force.
Sang-ayon sa kanila ang preventive suspension ay epektbo niyong Hunyo 1 hanggang Hulyo 31.
Patuloy ang ginagawang pag imbestiga ng fact-finding task force upang alamin ang dahilan ng pagguho at panagutin kung sino mga opisyales dapat panagot.
Abangan po natin kung talagang mayroon sasabit na goverment officials sa paggguho ng 9 storey building.
Dapat lang kasuhan ang responsable..Di po ba?