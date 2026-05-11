Siyam na police officers sinibak

Ayon sa police record ng Police Regional Office3 (PRO3) mayroon na 9 na police officers silang sinibak sa serbisyu.
Sa report ni Brig. Gen. Jess Mendez, PRO3 director, isang Police Commissioned Officer (PCO) at 8 Police Non-Commsioned Officer (PNCO) sa Central Luzon ang nadismis sa serbisyo.
Ayon kay Mendez ang mga nadismis ay pawang may kasong administratibo at isinailalim sila simula ng Pebrero hanggang Abril nitong taon.
Umaabot naman sa 5 PCOs at 22 PNCOs ang nasuspende sa ibat ibang kaso na kanilang kinaharapan, ayon pa kay BG. Mendez.
Siyam na police officers ang exonerated at tatlo iba pa ang reprimanded at isang demoted.
Ang pagsibak, pagsuspende at iba pang kaso sa mga police officers ay paglilinis sa hanay ng PNP, ayon pa ksy BG. Mendez.
Bakit di naman pinangalan ang mga police officers nadismis at iba pang nabigyan ng kaukulan kaso? Nagtatanong lang po..
Paano malalaman ng publiko kung sino ang mga police officers na di karapat dapat respetuhin? Nagtatanong lang
Isang pagawaan iligal soy sauce sinalakay
Nitong nakarsang linggo isang pagawaan ng ilgal soy souce ang sinalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Pampanga.
Umaabot sa P30 milyon halaga ng iligal4 soy sauce ang nakumpiska matapos pagsalakay sa isang pagawaan sa Barangay Sta. Lucia, City of San Fernando, Pampanga.
Isang nakilalang Aldo na pinaniniwalaan operaytor ang inaresto ng CIDG sa kanilang pagsalakay.
Ibat ibang kagamitan sa paggawa ng iligal soy sauce ang kinumpiska ng CIDG at mga finish product na Mr cook soy sauce.
Ang nasabing soy sauce ay walang kaukulan dokumento at di tehistrado dumaan sa Food and Drug Administration ( FDA).
Ang ibig sabihin nito iyon binibili na soy sauce ng publiko ay peke at maaari magkaroon epekto sa atin kalusugan? Nagtatanong lang po.