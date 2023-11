SK execs urged to implement farming programs

CITY OF SAN FERNANDO -- Former Senator Francis "Kiko" Pangilinan has urged Sangguniang Kabataan (SK) officers to incorporate agriculture in their programs for fellow youth.

Pangilinan on Wednesday met with some of the newly-elected SK officials in Pampanga.

He also paid a courtesy call to City of San Fernando Mayor Vilma Caluag.

Pangilinan said fewer numbers of youth are engaging or show interest in farming due to various misconceptions.

"Sa ngayon kalahati ng populasyon natin ay nasa rural areas pa rin kung saan ang pangunahing hanapbuhay ay nasa farming at fishing pa rin. Ang nakakapangamba dito ay marami sa ating mga kabataan ay ayaw nang mag-farming," the ex-lawmaker said.

He said the SK officers must create programs that will engage fellow youth in agricultural practices such as backyard farming.

He added that several non-profit organizations offer partnerships to boost urban gardening programs in local communities.

"Maraming pwedeng gawin para mapaunlad ang agriculture lalo na sa kabataan at ang urban gardening ay isang programa kung saan lahat ay panalo. Matututo na ang mga kabataan, magkakaroon pa sila ng harvest na makakabawas sa gastusin sa palengke lalo na at ang mamahal ng bilihin ngayon," he said.