Smuggled cigarettes nagkalat sa CL

Parang kabute nagsulputan ang smuggled cigarettes sa Central Luzon.
Batay sa report ng police, nitong nakaraang linggo, isang kontabando ng sigarilyo ang nadiskubre at kinumpiska ng mga otoridad sa lalawigan ng Bataan.
Hindi namalayan ng Bataan Police na mayron nakalusot na smuggled cigarettes sa lalawigan.
Noong nakaraang linggo din sa Mexico, Pampanga kinumpiska ng Highway Patrol Unit3 ang kontrabado sigarilyo na di umano nakalagay sa isang container van na iniwan ng mga suspek.
Hindi rin na-monitor ng Pampanga Police ang nasbing iniwan na kontrabando.
Nitong linggo nadiskubre ng mga otoridad ang isang bodega na laman na smuggled cigarettes sa bayan ng San Simon.
Bakit kaya di monitor ng mga otoridad na may nagkalat na kontrabando sa rehiyon? Nagtatanong lang po.
Saan naman kaya nanggagaling ang smuggled cigarettes at sino sino ang may kagagawan nito?
Bakit kaya di na-momonitor ng Intelligent Unit ng Police Regional Office-3 ang pagpupuslit ng smuggled cigarettes? Nagtatanong lang po.
CFP water district di pa rin na-aayos
Nang malipat na sa City of San Fernando ang pamamahala sa water district mula sa Prime Water ay di pa rin na-aayos ang daloy ng.tubig sa mga giripo.
Hanggang sa kasalukuyan mahina at marami pa rin ang tubig galing sa CSF water distrct.