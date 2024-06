Stell of SB19 supports cosmetic enhancements

As part of his glow up, SB19's lead singer Stell Ajero has been the target of controversy because of his current appearance.

Is it true that he had a nose job?

"Well this time sa panahon po ngayon, wala naman po kasing masama when it comes to enhancing yourself. Hashtag self-love. Kung din ka maging masaya, din ka maging confident, ano naman? Tsaka ang mahalaga, kung may budget ka, ipagawa na, he replied in his recent interviews.

Stell opened up about his insecurities when he was starting out.

"Kasi before, parang, na-experience ko i-improve ko ito, parang gusto ko i-improve yung sarili ko. Pero nandun yung maliit na bagay na iniisip mo na baka ma-judge ako, parang ganun. Like yung kahit simple step o yung first step na magpunta sa derma para magpapa-facial, parang dati natatakot ako. Kasi baka mamaya ma-judge ako sa sasabihin, 'Bakit ka nagpapaganyan, e, mahal niyan? Kaya ba ng budget mo?Kaya mo ba i-maintain yung ganyan?'"

"So, dati pa lang iniisip ko yan, parang hindi ko kaya. So yung gusto kong gawing first step for myself, hindi ko masimulan dahil sa mga iniisip ko at dahil sa iniisip Kong sasabihin ng ibang tao sa akin," he said.

Stell's past anxiety over cosmetic surgery or enhancement made a remark about today's positive attitude towards self improvement.

"Kasi Alam mo yun, hindi lang sa willing Silang magstep-up and i-improve yung sarili nila. Also, willing din sila para i-educate yung mga tao. And yung i-educate and parang tulungan yung ibang tao na may concern din sa sarili nila. Na parang you should visit your derma para malaman ninyo kung ano yung kailangan niyo sa skin niyo, parang ma-guide kayo kung ano dapat niuo gawin para sa sarili niyo, ma-improve yung anything," Stell said.

"Kasi before di ko siya magawa for myself. Pero ngayon, knowing na may mga tao and big company na sinusuportahan kami, parang Sabi ko ang saya sa pakiramdam. Yung step na gusto Kong gawin before, naging possible na ngayon," he added.