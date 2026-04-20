Talamak na illegal cigarettes

Sunod sunod na pagkumpiska na mga illegal cigarettes sa Central Luzon.
Hindi na mabilang ang ginagawang operasyon ng Police Regionsl Office3 (PRO3) upang sugpuin ang illegal cigarettes sa rehiyon.
Katunayan nitong nakaraang linggo,.umaabot sa P150 milyon halaga ng iligal sigarilyo ang nakumpiska ng PRO3 Regional Special Operation.Group sa kanilang opersyon sa Baliwag City, Bulacan.
Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap intelligence information na mayron nagaganap na paglipat na iligal sigarilyo sa DRT highway sa Barangay Tarcan,
Sa nassbing operasyon 14 katao ang naaresto ng RSOG3.
Umaabot sa 2,000 kahon na sigarilyo na may branded Modern at RGD na walang kaukulan Bureau of Internal Revenue tax stamps.
Anim na sasakyan na ginagamat sa paghakot ng iligal sigarilyo ang kinumpista ng mga operatiba.
Bukod dito, noong nakaraang linggo din umaabot sa P4.9 milyon iligal na sigarilyo ang nakumpiska ng PRO3.
Matatandaan umaabot sa ilang bilyon piso na iligal sigarilyo ang natuklasan ng mga operatiba sa pagsalakay sa isang establistamento sa Mexico. Pampanga.
Mga makinarya sa paggawa ng sigarilyo ang kinumpiska sa nasabing raid.
At simula noon, sunnod sunod ang mga iligal sigarilyo ang nadidiskubre sa rehiyon.
Ang tanong po dito, sino sino ang mga financier at protektor ng mga iligal sigarilyo? Nagtatanong lang po
Mga na promote na Colonel
Matatandaan noong naging PRO3 director si BG. Ponce Rogelio Penones si Lt. Col. Dexter Versola ang kanyang itinalaga nitong chief ng Regional Public Information Office.
Hanggang kadalukuyan si Versola pa rin ang chief ng RPIO.
Naging epektibo naman si Versola sa kanyang puwesto.
Nitong nakaraang linggo kabilang si Versola na promote bilang full-pledge Colonel.
Congrats Col. Dexter Versola....
Kabilang din si Lt. Col. Jaqueline Paupo na promote ng Colonel....
Police Station 4 ng Angeles City
Sang- ayon sa Intelligence Officer ng Dateline, marami ng nangyayaring kababalaghan na di nirereport sa PRO3.
Dapat siguro alamin ng Angeles City police director kung ano ano nangyayari sa Station 4.