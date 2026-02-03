Talk of the town ang recount sa CSF

Maraming kababayan natin ang nagulat sa biglaan recount of votes sa City Of San Fernando.
Ito'y matapos nag-file ng election protest ang natalong si Mylyn Pineda-Cayabyab dating mayor ng Lubao laban sa kasalukuyang Mayora Vilma-Caluag.
Matandaan noong May 12. 2025 elections nanalo si Caluag laban kay Cayabyab. Nakuhang boto ni Caluag ay 127,124 votes samantala si Pineda-Cayayab ay 49,061 votes lamang. Ang laki ng lamag di po ba.
Sa utos ng Comelec First Division inatasan nito ang ang Judicial Tecords Section to retrieve the ballots from 48 pilot protested precincts cited in the protest.
Ang nasabing presinto ay ang 20 porsiento ng 239 clustered precincts ng lungsod.
Ang nasabing recount ay nagsimula noong Lunes (Feb. 2) simula 8:30 am hanggang 12:00 pm at 1:30 p.m. hanggang 5:00 p.m. araw araw hanggang matapos ang recount.
Sa nasabing recount. inatasan ng Division si Pineda- Cayabyab magdeposito ng P627,000. para sa mga gastusin sa recount.
Noong election campaign, dinudumog ng Fernandinos/Fernandinas ang bawat kampanya ni Mayor Caluag..At ang sigaw nila Laban Fernandinos.
Sa obserbasyon ng mga politiko noon, walang duda na mananalo si Vilma at mukhang ipagtatanggol ng mga ito ang City of San Fernando.
Maraming nangangambang Fernandinod sa magiging resulta bala rae magkaroon ng "Hokus Pokus."
Abangan ang magiging resulta ng recount pero sa nakausap ng mga Fernandinos ng Dateline ipaglalaban nila si Mayor Vilma Caluag.
Resuffle sa PRO3
Noong Lunes (Feb 2) dalawang police col. ang na relieved.
Si Col. Frank Estoro ng Tarlac Police Provincial,director ay na-relieved sa kanyang puwesto.
Pumalit sa kanya si Col. Joel Mendoza na dating director ng Highway Patrol Unit3.
Si Col. Sally Mangacop ang pumalit sa kanyang puwesto.
Sa susunod na buwan maaari magkaroon ng panibagong resuffle sa PRO3.