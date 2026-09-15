THE FILIPINO SYNODAL FRAMEWORK: BEYOND CONSULTATION, TOWARD CONVERSION

For many Filipino Catholics, the word synodal still sounds unfamiliar and highly theological. Yet its underlying values are deeply rooted in Filipino culture. Traditions such as pakikipagkapwa, bayanihan, communal discernment, and shared responsibility mirror many of the principles that synodality seeks to cultivate. In this sense, the Church is not introducing something entirely new. Rather, it is calling the faithful to deepen and purify practices that already exist within Filipino communities.
Bilang isang bansang may matibay na tradisyong Katoliko, mahalagang itanong: Epektibo ba ang Filipino Synodal Framework? Sa aking pananaw, oo. Ngunit higit na mahalaga kaysa sa kagandahan ng balangkas ang tanong kung ito ba ay tunay na maisasabuhay. Ang synodality ay hindi dapat manatiling konsepto, dokumento, o serye ng mga pagpupulong. Ang tunay na hamon ay ang pagbabagong-loob ng mga tao at institusyon upang maging mas marunong makinig, makilahok, at maglingkod.
Isa sa pinakamahalagang ambag ng framework ay ang pagbibigay-diin nito sa malawak na pakikilahok. Sa loob ng mahabang panahon, maraming layko ang nakikita ang kanilang sarili bilang tagatanggap lamang ng ministeryo. Binabago ito ng synodality sa pamamagitan ng pagpapatibay na ang bawat binyagang Kristiyano ay may tinig, pananagutan, at misyon sa loob ng Simbahan. Ang mga kabataan, kababaihan, katutubo, persons with disabilities, at iba pang sektor ay higit na kinikilalang mga katuwang sa pagpapastol at sa misyon.
Subalit malinaw ding ipinakikita ng kasalukuyang yugto ng pagpapatupad na hindi sapat ang pakikinig lamang. Ang Simbahan ay nasa yugto na ng implementasyon, kung saan kailangang maisalin ang mga konsultasyon tungo sa kongkretong pastoral na pagkilos. Kung mananatili lamang ang synodality sa consultation papers, reports, assemblies, at position statements, mawawala ang transformative potential nito.
Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng babala laban sa complacency. Madaling ipagdiwang ang pagtatapos ng mga konsultasyon at pagpupulong na para bang natapos na rin ang gawain. Ngunit sa katotohanan, doon pa lamang nagsisimula ang mas mahirap na bahagi. Ang synodality ay hindi nagtatapos sa dokumentasyon. Nagsisimula ito sa araw-araw na pakikilahok, pakikinig, at sama-samang pagpapasya sa buhay ng mga parokya, komunidad, at pamilya.
Mahalaga rin ang paalala laban sa tinatawag na legacy culture, ang labis na pagtutuon sa pagpapanatili ng umiiral na mga estruktura kaysa sa pagtugon sa mga tunay na pangangailangang pastoral. Ang katapatan sa tradisyon ay hindi nangangahulugan ng pananatili sa nakaraan. Ang buhay na tradisyon ay nananatiling tapat kay Kristo habang matapang na humaharap sa mga bagong hamon ng panahon.
Another notable strength of the framework is its promotion of Conversations in the Spirit. In an era marked by social media outrage, ideological polarization, and declining trust in institutions, this spiritual practice encourages listening before reacting, prayer before argument, and discernment before decision-making. Such habits can contribute not only to healthier parish communities but also to a more humane and respectful public discourse.
Gayunpaman, may ilang aspektong pangkultura na maaaring makahadlang sa ganap na pagsasabuhay ng synodality. Ang mañana habit, pakikisamang umiiwas sa mahihirap na pag-uusap, takot sa hidwaan, at ningas-kugon ay maaaring magbunga ng mababaw na pagkakasundo sa halip na tapat na pakikinig. Bilang tugon, hinihikayat ng synodal formation ang parrhesia: matapang, tapat, mapagkumbaba, at mapagmahal na pagpapahayag ng katotohanan.
Isa pang mahalagang katangian ng framework ay ang pagpapaalala na hindi maaaring paghiwalayin ang misyon at synodality. Ang misyon ang nagbibigay-direksiyon kung saan patutungo ang Simbahan; ang synodality naman ang nagsasaad kung paano ito maglalakbay. Ang Simbahang marunong maglakad nang magkakasama ay higit na magiging mabisa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo dahil isinasabuhay nito ang mismong mensaheng ipinahahayag nito.
Para sa ordinaryong mananampalatayang Pilipino, ito marahil ang pinakamahalagang aral ng buong framework. Ang misyon ng Simbahan ay hindi lamang responsibilidad ng mga pari, relihiyoso, o lider ng mga organisasyon. Nakikita ang pananampalataya sa tahanan, paaralan, lugar ng trabaho, digital spaces, at pamayanan. Ang bawat binyagang Kristiyano ay tinatawagan na maging saksi ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay.
Sa huli, ang Filipino Synodal Framework ay hindi isang magic solution sa lahat ng suliraning kinahaharap ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Hindi nito agad malulutas ang pagbaba ng partisipasyon, mga kakulangan sa genuine and authentic “formation” programs (hindi basta mga aktibidad na walang follow-up sessions), o iba pang pastoral na hamon. Gayunman, nananatili itong isang makabuluhang paanyaya tungo sa mas malalim na pagbabagong-loob.
Ang tunay na sukatan ng tagumpay nito ay hindi ang dami ng konsultasyon, komite, o dokumentong nalikha. Ang tunay na sukatan ay kung mas marami bang Katoliko ang natututong makinig nang may kababaang-loob, makilahok nang may pananagutan, maglingkod nang may pag-ibig, at mamuhay nang higit na kawangis ni Kristo.
Ang hamon ng synodality ay hindi lamang ang maglakbay nang sama-sama kundi ang maglakbay nang sama-sama tungo kay Kristo, na siyang liwanag ng ating landas.