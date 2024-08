Timan at Busaktung (Smile and Frown)

“Tumiman agyang ing pusu mu mangaplas ya

Tumiman agyang mangaspak ya

Neng ating biga king banwa, milabas ka

Nung tumiman ka karing takut at lumbe

Tumiman at mekad bukas

Akit me ing aldo mamanlag para keka

Paslag me ing lupa mu king kasiglan

Isalikut ing balang bakas ning lumbe

Agya mang ing lwa mekad lakwas malapit na ngeni

Kanita ing penandit a lakwas mung sukat sibuknan

Tumiman, nanu ing gamit ning panangis?

Akit mung ing bye maulaga pa mu rin

Nung tumiman ka mu

Ita ing penandit a pakikwanan mung sumibuk,

Tumiman, nanu ing gamit ning panangis?

Akit mung ing bye maulaga pa mu rin

Nung tumiman ka mu pin.”

Sinulat king Dalit: Charles Chaplin / Geoffrey Parsons / John Turner

***

“Simangut”, nang mxmtoon

Ding bulung lupa lang marimla, ding sablang bulung menganabu la

Mekad dapat ibye ke karela ing pagmarimla ku

Ding bulaklak ngarang sasabi, “Oy, nu ya karin ing aldo ngeni?”

Antimo namang abibitasa ku ing panaun

Wa, ing labwad atin yang sariling kapigaganakan

Ing bye pamiraplan na katamu ngan

Makapakat king silu pakaisipan ing sablang kaplas

Masalese mung magbusaktung, pabaligtad ing timan

Daramdamang iro, mengari king banwa ngeni

E malyari, (e malyari) samasnan ta iti

Metung a panamdam atin ku ngeni' at atin ku mismu ngeni

Daratang at darayu

King panaun, ding sugat ku kumupas la

Ing itsurang ati king lupa ku

Pangsamantalang makatumbalik

Masalese mung simangut

Lilibut makasake biga anti king alun king dagat

E ka miraramdam dikil king bage ayti

Mananabu king gabun anti king uran king Nobyembri

Lalbug anti king laryu dapot singkayan ning pakpak

O bandi ku, e kata masalese mo?

E mu lilingunan, pangsaguli ku mung makabaligtad

Mayap a abak

Ing balita king panaun ngeni papakit

kapurit a sakaling pamamanlag ning aldo at lumbe

Metung na namang pantas a aldo bang e damdamang e antita kapantas

Sinulat king dalit: Luke A. C. Niccoli / Maia / Ross Copperman

***

“Nung lakwan mu na ku / bye man ala nang ulaga;

Bandi ke man ing yatu / nanan ke pa nung ala ka?

Ing timan mu / binang kaylangan na ning bye ku

Nung makananu king bengi / pantunan ku ing sala.

Nung ala ka / daig ke pa ing ulila

Anting asan miwale king danum / Mapapatad ku inawa.

Ing legwan mu / tula da ring mata ku

At nung e ku na akakit / e no maybug mulagat pa.

Ing ayli mu / lawiwi king panandam ku

King penandit ala na ya / paniglon ku ing kablas na.

Kabud ala na ka / magigisan na’ing sigla

Legwang makapadurut / Isakwil ku nung e keka!

Ing lambis mu / makapasno king pusu ku

Ulwan na ing sablang kaplas / e da agyu ring aliwa.

Nung ala ka / pane kung makamulala

Makabatso king kayalan / magigisan ku pagasa…magigisan ku pagasa.”

~ TIMAN, Lawiwi at Sunis: Kragi, 11 June 2011

***

Ing pamaniman saguli yang gawan kesa king pamagbusaktung, ambisna masulit ing maging masaya parati. Apapampan na ning timan ing sablang lungkut at dusang daranasan. Nung pagumasdan la reng bingut, asno kasaguling tumiman anti mu naman king nung makananu lang antita kasaguling simangut o kumyak.

Likas kekatamu ing timan dapot malyari tamu iting gamitan anting paralan ning pamanyuyu uling malyari tamung idake iti karing aliwa ba'ta lang apasaya. Ngana pin nitang metung a lumang kasebyan, “Tumiman ka at ing mabilug a yatu tumiman ya naman keka!”

“Tumiman ka at tumiman ya naman keka ing Apung Ginu!”

***

Dake Talabaldugan

1. napun¹ – ing milabas a aldo. English: Yesterday. Alimbawa king pamangamit:

“Mumuran masikan, inya e na ke mekalako pa napun.”

2. napun² – ing milabas na. English: the past that happened already. Alimbawa king pamangamit: “E ta na abalik pa agyang nanan tamung ibalik ing napun.”

3. napus – ing milabas a aliwang aldo o bengi. English: the past day or night Alimbawa king pamangamit: “Minurang asna kasikan napus a benging pauli kami ibat king Masantul.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Makatiman ya lalam arung”. Ing taung antini atin yang kamulangan o kalaramang sasalikut inya bala makamulang yang makatiman anting asung mamulang.Duku-duku ya at makalawe keng gabun bang e ulata ing nanu mang sasalikut o paglaram na. Mekad, tatakpan ne pa ing lupa na kabang mangalare ya o manimutla ya.

Kabaldugan: Timan-timan bang isalikut ing kamulangan na.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

ayli – ing akakit keng lupa ning ninu mang neng masaya o maligaya ya.

mayli – ing gagawan ning ninu man neng masaya o maligaya ya.

mipapakayli – mangapilitan mayli agyang ampatan na o e na sasaryan uling masaya o maligaya ya.

sagakgak - ing malilyari neng masaya o maligaya ya ya ing tau. Masikan o matning ayli.

sasagaksak – ing gagawan na ning tau neng masaya o maligaya ya. Masikan o matning ayli.

simangut – ing malilyari neng malungkut, magkasakit o masosora ya ing tau.

makasimangut – ing aske na lupa ning tau neng malungkut, magkasakit o masosora ya.

busaktung – aliwang amanu keng simangut.

makabusaktung – ing aske na lupa ning tau neng malungkut, magkasakit o masosora ya.

***

