Tipan ning Panginwan (The Lord's Promise)

“Kitang nang Ardyun: O Ginu ko, O Kakataskatasang Tao, nanu ing Braman? Nanu ya ing sarili?

Nanu la ring mabungang gawa? Nanu iting makalabwad a kayaltawan? At nanu la ring diwata?

Paki-malinawan la reti kanaku.

Makananung ing Ginu ning pamidaun manuknangan Ya king katawan, at king sanung dake

ning katawan Ya makatuknang, Madusudan? At makananung ding makasuglung king makatagulaling

a pamanyuyu abalu ra Ka king penandit ning kamatayan?

Ing Kakataskatasang Panginwan nganang sinabi, Ing e masisira, lagpus king sablang metu-mabibye mibansagan yang Braman, at ing kalikasan nang alang-angga mibansagan yang sarili.

Ing kimut makaparikil king ikasulung da reting katawang panglabwad mibansagan yang kalma (karma),

o mabungang dapat.

Ing kalikasang pangkatawan makikilala bilang alang kapupusang miyayalilan.

Ing sikluban ya pin ing pangsiklubang aske ning Kakataskatasang Panginwan,

at Aku ing Panginwang itang mipapakilala bilang Punkaladwa, makatuknang karing balang pusu

ding balang makikatawang mabibye.

At ninu man, king penandit ning kamatayan, lakwan ne ing katawan na, Aku mu ing agaganaka na kabud, tambing nang tanggapan ing Kanakung kalikasan. Kaniti alang pamikakunu.

Nanu mang kabilyang aganaka na ku ninu man ampat lakwan ne ing katawan na,

ing kabilyang ita dasnan nang alang kabyus.

Inya sa’t Ardyun, dapat mu Kung isipan parati king aske nang Krisna at agnan na nita tuparan mu

ing katungkulan mung lumaban. Nung ding daraptan mu makaparikil la Kanaku at ing isip mu

at kebyasnan makatingid Kanaku, tanggapan Mu kung alang kabyus."

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 8: Sunis 1:8

Karing susuyu Kayang laus-lub, masigasig at tapat—ing Ginu atin Yang tipan karela anti karing makapayunang sunis a ibat keng Banal a Kasulatang mibansagan “Dalit ning Kakataskatasang Panginwan” o Bhagavad Gita. Uling ati yu karing pusu ding balang mabibye—balu na nung nanu man ing kekatamung kapagnasan agyang e ta ibulalag kaninu man.

Ing balang daraptan tamu ating galal at ating parusa agpang king Batas ning Kalma o Law of Karma a tinatag na anting likas a batas ning Ginu at iti patas ya kaninu man at ala yang kakabiran ninu man nung e mu deng kayang talasuyung tapat lulugud Kaya. Makanyan man, agyang pang e na la tune talasuyu deng aliwang mabibye pakamalan Na la pa mu rin at panayan Na la mung lumapit Kaya.

Ing buri Na mu ning Makamal a Panginwan ya pin ing parati ta yang isipan at agaganaka angga na king katatawlyan tamung penandit keti king yatu at angga na mu naman keng mapatad tamu inawa.

Anting likas a kabilyan tamu ing sumuyu Kaya at itamu anti tamung aslag ning aldo a manibatan king aldo ing likas tamung pamisuglung Kaya. Uli na nita, matula Ya ing Ginu nung parati ta'Yang gaganakan, susuywan at awsan a Lagyu anti keng parati nang pamanaus lagyu ning bingut king indu na.

Saguli mu at masakit mu naman ing kaburyan Na. Iti tiru na ning Ginung Yesu Kristo inyang menuknangan yang migit atlumpulung banwa keti king yatu. Nganang simbitla, “Luguran me Ya ing Ibpa king mabilug mung pusu, mabilug mung isip at mabilug mung diwa.”

Nung agawa tamu iti, ing Tipan Na ning Panginwan a makauli tamu king Kayang Kayaryan tuparan Na at itukli Na katamu anti king pamanuki nang Ginung Yesu Kristo keng metung a mapanako a sinisi karing kasalanan na at menyawad pakalulu kaya.

Maligayang Kapagmasusyan king Ka-Atlumpulu't Walung Banwa king Pamiganaka king EDSA Revolution a migmula inyang ka-22 ning Pebreru at megtagumpe inyang ka-25 ya ing bulan mu naman ning Pebreru, banwang 1986.

Dake Talabaldugan

⦁ minutak – peypagal utak migbalak, minisip. English: one who did the thinking, planned, did the planning, or figuring out. Alimbawa king pamangamit: “Ing kakaluguran kung tau Mawli ya ing minutak nung makananu ya italakad ing tete da karin agya mang e da kikilalanan deng aliwang manungkulan ita.”

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Malyari mong dilatan keng kalinis!” Atatandanan na pa ning Kapisik inyang papanwasan neng pinggan ning ima na at pakikwanan nang alinis na la deng mitubud kayang wawasan. Kaybat dang mewas at meluglug, pamulisan na la pa keng malinis a tela at akwa dang kumintad deti keng kalinis.

Kabaldugan: Ing buri nang ipasanak ning kasebyang “Malyari mong dilatan keng kalinis” ya pin ing neng asno kalusuk kalinis deng ninwas mung pinggan matula la reng pengari keka uling agyang kapurit munhg dinat o dusing alang mitagan inya agyang dilatan mu la e mu akwang mariri.

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ makibal – magagamit iti kareng taung mekad e mandilu inya sa't ing kibal da akakit mung makapakat keng balat da at manuling balang misasanggaid karelang imalan o agyang nanung bage.

⦁ mapalid – ing palid ya pin ing dinat a mayayakit keng balat ning taung e mandilung maralas inya mititipun ing palid na.

⦁ mengamate sinulad – magagamit iti kareng imalan a asna kasari karinat at mengulapu pa.

⦁ marusing – ibat king uyat amanung “dusing”, iti magagamit kareng taung ating dusing lupa.

⦁ marinat – magagamit iti kareng asna karakal dinat a tau, bage o nanu mang mayayakit keng kapaligiran.

⦁ palidpaliran – masasabi ti kareng taung ing piblas da asna kasnang palid.

⦁ salawla – paglarawan iti kareng labis-labis karinat dapat, at pati na panugali.

