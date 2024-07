Tourism revenue hits P282B -- DOT chief

CLARK FREEPORT -- The Philippinesโ€™ tourism revenue reached more than P280 billion during the first half of the year, the Department of Tourism (DOT) reported on Thursday (July 11).

The agency said tourism earnings from inbound visitors are currently pegged at PHP282.17 billion from January 1 to June 30, 2024.

The figure represents approximately 32.81 percent higher than the PHP212.47 billion revenue from the same period last year.

โ€œ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜—๐˜๐˜—282.17 ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ง 2024 ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด 32.81 ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ต ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ'๐˜ด ๐˜ง๐˜ช๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ญ๐˜บ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด, ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜บ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ'๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด," DOT Secretary Christina Garcia Frasco said.

As of July 10, 2024, the country welcomed 3,173,694 inbound tourists.

Of the figure, some 92.55 percent or 2,937,293 are foreigners, while the remaining 7.45 percent or 236,401 are overseas Filipinos.

South Korea remains the Philippinesโ€™ top source of foreign arrivals, delivering 824,798 or 25.99 percent of the total number of visitors entering the country, the DOT said.

The United States of America (USA) comes second with 522,667 (16.47 percent), followed by China with 199,939 (6.30 percent), Japan with 188,805 (5.95 percent), and Australia with 137,391 (4.33 percent).

The agency said Taiwan, Canada, the United Kingdom, and neighboring Southeast Asian nations, Singapore and Malaysia, are the sixth to tenth source markets, respectively.

โ€œ๐˜๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ, ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜บ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ-๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜บ'๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด' ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฌ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ," Frasco said

The tourism chief expressed optimism about furthering the gains of the industry as the 2024 Economic Impact Research (EIR) of the World Travel & Tourism Council (WTTC) forecasts a โ€œrecord-breakingโ€ year for the Philippinesโ€™ travel and tourism industry in terms of economic contribution, employment, and visitor spending.

According to the group, the tourism sectorโ€™s contribution to the national economy is expected to reach PHP5.4 trillion this year, or around 25 percent year-on-year growth, surpassing the record-breaking achievement in 2019 by 7.1 percent.

Employment in tourism is also projected to surpass 9.5 million jobs, translating to 20 percent of the national workforce.

The WTTC also forecasts that international and domestic visitor spending is also set to break records this year, pegged at PHP715.6 billion and PHP3.7 trillion, respectively, exceeding 2019 levels by 5.7 percent and 1.8 percent, respectively.

โ€œ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ตโ€™๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ธ๐˜ข๐˜บ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ช๐˜ณ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ต ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ญ๐˜ข'๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ช๐˜ณ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ,โ€ the WTTC stated.