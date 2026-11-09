Walang mahirap na linggo para sa mga taga-gobyerno. Hindi sila nahihirapan kasi hindi naman sila ang nagbabayad ng kuryente.
Pero tingnan natin ang menu ngayong linggo, tatlong putaheng pare-parehong bulok ang lasa. Isang dating Speaker na naka-orange na CIDG shirt. Isang kamara na gustong gawing bilyon ang kuryente. At isang Bangko Sentral na nagbigay ng 7 milyon para sa Christmas lights habang nagsesermon sa sambayanan tungkol sa pagtitipid. Welcome sa Tres Putres, ang Season Finale ng Pambansang Kapal ng Mukha.
Putres Uno: May Work-From-Jail Na Rin Ba Ngayon?
Natuklasan ng DILG na ang personal assistant ay isa palang bisita. Ayon kay Secretary Jonvic Remulla, “bisita” raw ang mga tauhan ni dating Speaker Martin Romualdez sa loob ng kulungan, kasama ang dati niyang scheduling assistant. Kung ganoon, may mga bagong depinisyon tayong dapat matutunan:
Ang bisita ay taong nag-aayos ng iskedyul mo. Ang bisita ay trabaho. Ang kulungan ay opisina na may mas mahigpit na bantay. At ang “vacate by 5 PM” ay isang magalang na mungkahi na may kasamang “review of charges” kung hindi susundin.
Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa, dahil may magandang balita sa batas. Sinuspinde na ng Sandiganbayan sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Kay Romualdez, binigyan siya ng sampung araw noong Setyembre para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat suspindihin, at wala pa akong nababasang desisyon. Sampung araw na lang ay naging mahigit isang buwan. Mabagal ang hustisya, pero mukhang may “bisita” rin ito na hindi pa dumarating.
Samantala, non-bailable ang kaso niya, kaya hindi siya makakadalo kahit sa isang session. Pero congressman pa rin siya ng unang distrito ng Leyte, kahit sa papel lang. Para itong remote work, pero ang opisina ay selda at ang mga kasamahan ay mga bisitang may calendar.
Presumed innocent si Romualdez, at karapatan niya iyon. Karapatan din iyon ng bawat PDL, kaya sana pantay din ang bisita. Lagyan na lang natin ng sign sa gate: “Visiting hours 1 to 5 PM. Personal assistants, pakisabi na lang na bisita kayo.”
Tawa na lang tayo, kasi minsan iyon na lang ang natitirang paraan para hindi tayo takasan ng katinuan.
Putres Dos: Isang Bilyon para sa Paskong Pailaw
Lumipat tayo sa Batasan, kung saan ang kuryente ay hindi lang enerhiya kundi isang paraan ng pamumuhay.
Ayon sa Rappler, sa nakaraang limang taon, ?108 milyon lang ang karaniwang gastos ng House of Representatives of the Philippines sa utilities kada taon. Pero patuloy itong humihiling, at inaaprubahan ang inflated na budget na umabot na raw sa isang bilyon.
Do the math: mahigit siyam na beses ang hinihingi kaysa sa aktwal na ginagamit. In any household, that's called a scam by the electric company. In the House of Representatives, that's called a "budget proposal."
Ano ang puwedeng paliwanag? Baka naka-on ang aircon 24/7 para lang mapanatiling malamig ang ulo ng mga mambabatas kapag may flood control hearing. Baka may bagong data center sa basement na nagmi-mine ng dahilan para hindi mag-resign. O baka naman may "utilities" na hindi mo agad maiisip: ang liwanag na ibinibigay ng bawat press release, ang tubig na pambanlaw ng mga kamay.
Wala namang masama sa paghingi ng sapat na pondo. Ang masama ay ang humingi ng sampung beses na higit, tapos ipagtatanggol ito ng parehong ahensiyang magbibigay ng sagot. Iyan ay hindi budgeting. Iyan ay "wishlist na may notarial seal."
Putres Tres: Tipid Tips, Christmas Edition
At dumako tayo sa literal na pinakamaliwanag na eksena. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, tahanan ng ilan sa may pinakamataas na sahod sa gobyerno, ay naglaan ng ?7.01 milyon para sa Christmas lighting ng head office, 63% na pagtaas mula sa ?4.3 milyon, habang hinihikayat ni Gobernador Eli Remolona Jr. ang mga Pilipino na bawasan ang gastos at mag-ipon.
Pakiulit: ang may hawak ng sentral na bangko ang nagsasabing mag-ipon kayo, habang ang opisina nila ay naglalaan ng pitong milyon para sa mga pailaw. Ito ang financial literacy na itinuturo ng mga lolo mo noong 1985: "Gawin mo ang sinasabi ko, hindi ang ginagawa ko."
Para maging patas: ito ay planned procurement budget pa lamang, hindi pa awarded contract o aktuwal na gastos, at ayon sa BSP, layunin nitong pasayahin at pagandahin ang morale ng mga empleyado. Valid iyan. Masaya ang may ilaw. Pero ang pinakamagandang ebidensya laban sa pitong milyon ay galing mismo sa BSP: noong nakaraang Disyembre, ang kanilang Provident Fund Office ay gumawa ng Christmas trees mula sa recycled at repurposed na materyales, bilang tugon sa "inappropriate government spending" tuwing Pasko. Ibig sabihin, kaya palang magdiwang ng Pasko nang walang pitong milyon. Hindi namin kailangan ng Wi-Fi para makita ang aral.
Ang Kuwento sa Likod ng Tatlong Kuwento
Ano ang pagkakapareho ng tres putres na ito? Isang pangunahing prinsipyo: ang pera ng bayan ay itinuturing na elastic. Humahaba kapag kailangan, lumalaki kapag walang nakatingin, at kapag may nagtanong, "Bahagi ito ng proseso." Putres na katuwiran, ano?!?
Para hindi lang kami reklamador, narito ang mungkahi:
1. Line-item transparency. Ilathala ang aktuwal na konsumo at gastos ng bawat ahensya sa utilities at dekorasyon, katabi ng hinihinging budget. Kung ?108M ang ginamit, bakit ?1B ang hinihingi? Dapat nakasulat ang sagot. (Sabihin sa proposal kung may bagong planta ng kuryenteng itatayo sa Batasan o kung may planong pailawan ang buong Quezon City.)
2. COA at publiko na ang magkatabi sa upuan. Hindi dapat taunang sorpresa ang audit report.
3. Maglagay ng cap sa pang-seasonal na gastos. Kung kayang gawing Christmas tree ang lumang laruan, kaya ring maglagay ng limitasyon sa bumbilya.
4. Hayaan ang korte ang humusga. Ang plunder case ay dapat dumaan sa tamang proseso, nang walang trial by tweety bird at walang special treatment sa kahit kanino.
Sa huli, ang tunay na "Tres Putres" ay hindi ang tatlong ahensya. Ito ang tatlong bagay na nasanay na tayo: ang hustisyang may kakaibang kahulugan, ang bilyong may kakaibang kuwenta, at ang ilaw na may kakaibang liwanag.
Kaya sa susunod na magsabi sa iyo ang opisyal na "tipid-tipid muna tayo," tingnan mo ang kanyang kuryente. Kung masyadong maliwanag, isipin mo ang Bangko Sentral ng Pilipinas.