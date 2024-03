Walung Dalangin nang Ginung Chaitanya (8 Prayers of Lord Chaitanya)

I Ginung Chaitanya Mahaprabhu tiburan Na la ding talatuki nang sumulat aklat dikil king belwan kang Krishna, metung a dapat a ding talatuki na babalaus da pa mu rin angga man king kasalungsungan, Ding pamipalino at pamibulalag king pamibatso king pamibye-bye (philosophy) a tiru nang Ginung Chaitanya king kamatutwanan mu asna la karakal, binang maigpit at makaayun pauli ning paralan ning pamidalan-dalan a pamiyalili (disciplic succession). Agya man I Ginung Chaitanya laganap yang mibantug king kayang kayanakan, miglakwan Ya mung walung sunis, meyaus “shikshastaka” o walung sunis. Deting walung sunis papakit da ing Kayang pigampa at tuntunan. Deting kakataskatasan a maulagang dalangin milikas la keni karing makatuking sunis:.

“Ligaya king sankirtana o pamigale king Nwan a Lagyu nang Sri Krishna Chaitanya, a lilinis king pusu karing alikabuk a mitipun karing dakal a banwa at papatda king api ning misane bye, ning paulit-ulit a pamibait at kamatayan. Ing pamigalo ayni ya pin ing pekamaulagang pamagkalub kalam para king laganas a ketawan uling kakalat na la ding aslag ning bulan ning kalam. Iti ya ing bye da ring sablang kakataskatasang belwan. Daragdagan ne ing dayat malat ning kakataskatasang ligaya, at pabustan na katamung lubusang apilasa ing yumu a parati tamung balisa.

O Ginu ko, ing Banal mung Lagyu kabud yang makapagkalub kalam karing sablang mabibye, at inya pin sa' atin kang dinadinalan at kata-katang lagyu anti king Krishna at Govinda. Karening kakataskatasan ping lagyung deni gewa mu lang punan ding kakataskatasan mung sikanan, Ala man ping masulit at mabilisang tuntunan para king pamigale karing dakal a lagung deni. O Ginu ko, pauli ning kekang ganaka gewa mung saguli ing pamaglapit mi Keka kapamilatan da ring Kekang Banal a Lagyu, dapot bina kung alang palad a ala kung pangagayuma para karela.

Ing ninu man sukat na lang igale ding Banal a Lagyu king mapakumbabang kabilyan ning isip, mimisap king sarili na anting lakwas pang mababa kesa king are keng dalan; ninu man sukat maging mapibabata pa kesa keng impun tanaman, alang nanu mang panamdam king e tutwanang dangalan at sukat parating makaadyang miyampang king sablang pamigalang karing aliwa. King kabilyan ning isip a antini ninu man agyu nang igale la ring Banal a Lagyu ning Panginwan parati.

O pekamayupayang Panginwan, ala king kapagnasan makatipun pibandyan, at ala ku namang kapagnasan karing mangalagung babai, at e ku la naman kaylangan ding nanu man karakal a talatuki. Buri ku mu ing Kekang alang sangkan a pakalulu karing pamibait kaybat ding pamibait.

O mambang nang Maharaja Nanda (Krishna), aku ing alang angga mung ipus, dapot makanyan man o king aliwang sangkan menabu ku king dayat malat ning pamibait at kamatayan. Magaparalampu ku a daklutan Mu ku manibat king dayat malat king pamibait at kamatayan at gawan Mu kung metumg karing pekamalating bage karing kakataskatasan Mung bitis.

O Ginu ko, kapilan la kayang ding mata ku migayak la karing lwa ning lugud a alang tuknang mamagus kabang gagale ku la ding Banal mung Lagyu? Kapilan kayang ing siwala ku mabaknal, at kapilan ing bwak king katawan ku manalakad king sepu da king pamanungge king Keakang lagyu?

O Govinda! King pamanamdam ku king pamikawani Keka, tuturing ku ing balang metung a penandit anting labingadwang banwa o migit pa. Ding lwa tutulu manibat karing mata ku anting lagusgus ning uran, at damdaman kung sari pangakalubkuban king pangayala Mu.

Ala kung balung ninu mang Panginwan nung e I Krishna, at mandatila Yang antita agya mang talanan na kung asna kagaspang kapamilatan ning kaul Na o gawan Na kung balbal pusu kapamilatan na ning ala yu arapan ku. Ganap Yang malayang gawan ing nanu man at ing seganagana, uling Ya ing kasambasambang Panginwan a alang panayang kalibe nanu man.”

Pamilikas na

ning Kayang Nwan a Kalam

A.C.Bhaktivedanta Swani Prabhupada

***

Ing Gaura Purnima o kapagmasusyan king kayaldawan ning beytan na ning Ginung Chaitanya Mahaprabhu, a mibansagan mu namang Gauranga, marapat keng makadwa o ka-25 na ning Marsu karing miyayaliwang bangsa keti mabilug a yatu. Senayan ing pamiyampang da ring talasuyu at talapagaral king pigampa Na ing pangmaldang pamigale karing Banal a Lagyu ning Ginu. Mamasa la naman at magtangal karing delanan a libangan ning Ginu, pyalung, pamagdalit at miyayaliwa pang kapagmasusyan anting parangal king mibansagang Malagintung Pamitalubu o Golden Avatar—ing pekamapamakalulung dili karing pamikatawang tau ning Ginung Krishna, ing Kakataskatasang Panginwan.

Mibait ya kabang kabilugan ning bulan at ating kulipsi o lunar eclipse, king Nabadwip, o king kasalungsungan aldo Parobang Bengal (West Bengal) kanitang ka-18 ning Pebreru ning banwang libu apat a dalan at walumpulu at anam o 1486. Deng pengari Na ila ri Jagannath Misra a pakakalulung pari ning Vedic Order at ning asawa nang I Sachi Devi at ing minuna nang lgyu—Vishwambara at ing palayo na, Nimai. Parati nang gagale ing “Haribol!” a mangabaldugan “Igale la ring Nwan a Lagyu ning Ginu!”

Ing Kayang buring sunis ya pin ing makatuki: “Igale La ring Banal a Lagyu, igale La ring Banal a Lagyu, igale La ring Banal a Lagyu! King panaun niting Kali o panaun ning pamipatepate, kapagkumwaryan at pangabalisa, alang aliwang paralan, alang aliwang paralan, alang aliwang paralan!”

~Adi Lila | Dangka 17: Sunis 21.

***

Nung buri mung abalu, abe, nung ninu Ya at nanu ing tuturu Na, malyari kang maus king CP: 0999-365-4490 o king kekayung talasulat ning Kapisik karing CP a makatala keng makatuking parapu.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.