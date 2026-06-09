Zero major incidents sa pagbukas ng klase

Naging mapayapa at maayos sa unang araw ng pagbubukas ng klase nitong Lunes.
Ito ang inulat ni Brig. Gen Jess Mendez, police RegionalOffice 3 (PRO3) director na kung saan naging "Zero Major Incidents" sa pagbubukas ng klase sa Central Luzon.
Matatandaan ipinahayag ni BG. Mendez na nagdeploy ang PRO3 ng mahigit 3,500 mga pulis sa buong rehiyon para sa unang araw ng pagbubukas ng klase.
Ito ay sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela 2026 ng PRO3.
Ang pagdedeploy ng mga pulis ay upang matiyak at seguridad ng mga mag aaral at maging mga guro.
Umaabot sa 4,376 mga public at pribadong paaralan sa rehiyon ang binantayan ng mga pulis at mayroon sin nakatalagang mga Police Assistance Desks, mobile patrol at foot patrol
sa mga paaralan, ayon kay BG. Mendez.
Personal nag inspeksyon ni PRO3 director sa ilan sa mga paaralan sa rehiyon.
Congrats sir BG. Mendez sa peacefull at orderly naging sitwasyon sa unang araw ng pasukan sa Gitnang Luzon.
Crime rate sa CL bumaba
Nasa 8.33 porsento ang ibinaba ng Crime Rate sa Cebtral Luzon.
Ito ang ipinagmamalaki ni BG. Jess Mendez. PRO3 director na kung saan bumaba sa 46 mga kaso ang ibinaba mula noong Abril 6 hanggang Hunyo 3, nitong taon.
Ayon sa report bumaba ang physical injuries sa 21 mga kaso, 14 mga kaso ng rape; at robbery 9.
Wala naman nailut na karnaping sa rehiyon, ayon sa report.
Ang pagbaba ng krimen dahil sa "intensify gathering at police operations ng PRO3.
CONGRATS SIR BG. Mendez.