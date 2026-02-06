Landslide gitagna nang daan human sa Bagyong Basyang

Napanglantawan sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay mga ginagmay nga landslide ang mahitabo sa Sabado human sa pag-agi sa Tropical Depression Basyang.
Gilauman ang mga landslide tungod sa paghumok sa yuta, apan gituohan nga dili kini sama ka grabe sa nahitabo sa panahon ni Bagyong Tino, diin adunay subsob nga uwan sa wala pa ang bagyo.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, tsirman sa Disaster Risk Reduction and Management Committee sa
Konseho, nagpabiling luwas ang siyudad ug ang mga responder sa barangay ug nagpabiling alerto aron moresponde sa bisan unsang emerhensiya.
“Luwas kita ning tungora, ug ang atong mga responders nagpabiling mabinantayon,” matod niya.
Iyang gitaho nga upat ka mga bukirang barangay ang temporaryong nipabakwit og mga lumulupyo sa mga dapit nga ubos ug dali bahaon, apan kasagaran kanila nakabalik na sa ilang mga panimalay.
Wala’y dagkong insidente o mga nasamdan nga nataho hangtod karon.
Wala pa giisa ang Red Alert status, sumala ni Tumulak, samtang ang mga opisyal sa dakbayan nagpadayon sa pag-andam og mga tawo alang sa posibleng rescue operations.
Ang Dakbayan sa Sugbo nangandam sab sa pagpadala og mga rescue, clearing, ug search-and-rescue teams ngadto sa mga dapit sa habagatan nga labing naigo sa bagyo.
Dugang ni Tumulak nga ang mga leksiyon nga nakat-unan gikan sa nangaging mga katalagman maoy nahimong giya sa mga lakang sa pagpangandam sa siyudad.
Gitambagan ang mga residente nga magpabiling updated sa mga opisyal nga pahibalo ug makig-alayon sa mga opisyal sa barangay alang sa bisan unsang kabalaka bahin sa landslide o pagbaha. / CAV