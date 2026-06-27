Lapu nangandam na sa Ironman 70.3

Kapin sa usa ka bulan sa dili pa ang adlaw sa lumba, hingpit na ang pagpangandam alang sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu 2026, human sa gihimong coordination meeting diin nagtapok ang mga importanteng stakeholders aron ihan-ay ang mga plano alang sa maong internasyonal nga sporting event.
Gipahibalo ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nga anaa sa maong meeting ang mga representante gikan sa Ironman 70.3 Philippines, nga gipangulohan sa general manager Princess Galura, aron maseguro ang usa ka hapsay ug world-class nga kasinatian sa lumba.
Matod ni Chan, nakita nga makapalubong sa turismo ang maong kalihokan tungod kay makadani kini og mga atleta ug mga bisita gikan sa nagkalain-laing nasod, nga magdala og abunansyang enerhiya, kahigayonan, ug internasyonal nga pagtagad alang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu samtang mas gipalambo pa ang kultura sa paugnat sa kusog.
“Through this, we also boost our tourism sector as athletes, supporters, and visitors from around the world gather in Lapu-Lapu City, bringing in energy, opportunities, and global attention to our local communities while nurturing a stronger culture of sports,” matod pa ni Chan.
Apil sa mga nitambong mao ang mga opisyal gikan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Lungsod sa Cordova, ang Lapu-Lapu City Police Office, ang Philippine Coast Guard, ang management team sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX), ug mga representante gikan sa Mactan Newtown.
Anaa usab ang mga departamento sa dakbayan ug mga miyembro sa technical working group.
“Each collaboration strengthens our shared commitment to a seamless and successful race experience for athletes and spectators alike,” dugang ni Chan.
Ang Ironman 70.3 usa ka half-distance triathlon nga naglakip sa 1.9-kilometer nga langoy, 90-kilometer nga biseklita, ug 21.-kilometer nga dagan. / DPC