PNP: Mga sibilyan makaangkon na og semi-automatic nga armas

Giamendar sa Philippine National Police (PNP) ang Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 10591, o ang Comprehensive Law in Firearms and Ammunition, nga nagtugot sa mga sibilyan nga makatag-iya og semi-automatic rifle.

Sa press conference sa Lunes, Marso 4, 2024, ang hepe sa PNP Public Information Office (PIO) nga si Colonel Jean Fajardo niingon nga ang pag-amendar nagtugot sa mga sibilyan nga makatag-iya ug manag-iya og armas nga dili molapas sa 7.62mm.

“Napag-usapan yan because bago naipasa ‘yung RA 10591 ay allowed ang sibilyan na magmay-ari ng rifle but upon the passage ng 10591 ay hindi na pupuwedeng magmay-ari ng rifle ang sinumang sibilyan at kung hindi nila ito pupuwedeng ibenta but pupuwede nila itong ipalisensya but because of that nagkaroon ng pag-aaral,” matod ni Fajardo. Si Fajardo niingon nga ang amendment gisumite sa UP law Center aron mapublikar.

Ang pagpatuman mahimong epektibo 15 ka adlaw human sa publikasyon.

Si Fajardo niingon nga ang mga aplikante nga gusto’ng makaangkon og semi-automatic rifle ipaubos sa higpit nga regulasyon. / TPM / SunStar Philippines