1 angol sa bagyo human natumbahan

Usa ang nakompirmar nga na­­angol gumikan sa Bag­yong Kabayan nga nagpailawom sa Sugbo sa storm signal No. 1.

Ang naangol mao ang usa ka pasahero’ng babaye nga nagsakay sa Corominas taxi nga natumbahan sa punoan sa kahoy nga Mahogany.

Basi sa Facebook post sa Cebu City Transportation Office (CCTO), ang insidente nahitabo alas 8:15 sa buntag sa Lunes, Disyembre, 18, 2023 sa may Osmeña Boulevard, atubangan sa Cebu Doctors University Hospital sa Brgy. Capitol Site, siyudad sa Sugbo.

Ang biktima nga wa nganli, gi-rescue ug gidala sa usa ka ambulansya ngadto sa tambalanan.

Samtang sa laing bahin, ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-TODA), sa ilang traffic advisory pinaagi sa ilang pangu nga si Jonathan Tumulak, niawhag sa mga motorista sa paglikay sa Toledo Wharf Road sa Brgy. Campo 4, paingon sa Brgy. Manipis tungod sa mga uwan dala sa Bagyo’ng Kabayan tungod sa hulga sa landslide ug kadangog sa karsada.

Matod sa buhatan nga adunay labing minos lima ka mga tawo nga nagmotorsiklo nga nalamba tungod sa kadangog sa karsada.

Usa sa mga motorsiklo niigo sa duha ka laing mga sakyanan dihang kini natumba.

BLUE ALERT

Atol sa pag-isa sa signal no.1 sa Sugbo, naka-blue alert status ang tanang local disaster risk reduction and management offices. Mao kini ang pahibaw ni Neil Sanchez, pangu sa Cebu Provincial DRRMO.

“Actually pag ingon nga declared under Signal No. 1 ang Camotes, ako gi check ang situation, ako na gi raise ang alert level. Naay mga DRRMOs nga naka convene na gahapon ang uban ganihang buntag but preemptive measures were done as early as yesterday,” matod ni Sanchez sa Superbalita Cebu sa Lunes.

Matod ni Sanchez nga bisan kon nituang ang uwan sa pi­pila ka bahin sa Sugbo, wa gihapon sila nikompyansa.

Lakip sa gibantayan sa DRRMO ang mga lokalidad nga duol sa baybayon ug kabukiran.

“Every municipality naa na jud nay hazard prone areas. They know that sa ilang monitoring. Ang tutukan lang ang coastal areas ug landslide prone areas. Gani gahapon nihangyo ko sa kapulisan sa pag conduct og preemptive actions like nga mangingisda nga mopugos gyud (molawig sa dagat),” dugang ni Sanchez.

“Ang akong instructions nila is to aim zero casualty,” dugang ni Sanchez. Pipila u­­sab ka mga pasahero ang na stranded sa mga pantalan.

Base sa ilang talaan, anaa sa 311 ka mga pasahero sa pantalan sa Toledo City ang natanggong; 20 sa Jagutapay port sa Barangay Puertobello, Tudela, mga isla sa Camotes ; 19 usab sa Bogo City; ug 10 sa lungsod sa Dumanjug.

Sa pagsuwat ning taho, wa pay report sa mga landslide bi­san sa mga pag-uwan. (DVG, ANV, REV)