1 ka buwan nga di mabayran ang MCWD bill, maputlan

Sugod sa Oktubre 1, 2025, ipatuman na sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang bag-ong polisiya sa pagputol sa serbisyo sa tubig.
Tumong niini nga matabangan ang mga konsumidor nga malikayan ang kalisod sa pagbayad sa wala mabayari sa miaging buwan.
Sa dili pa putlon ang tubig, hatagan og pito ka adlaw nga lugway ang mga konsumidor gikan sa due date.
Kini mas taas itandi sa tulo ka adlaw nga lugway kaniadto.
Mahimong putlon ang serbisyo sa tubig human sa usa ka bulan nga wala mabayri.
Aron mas mahimong sayon ang pagbayad, ang MCWD nagtanyag og nagkalainlaing pamaagi. Puwede mobayad sa main office o pinaagi sa mga digital platforms sama sa Maya, GCash, ECPay outlets, ug Bayad Center nga bukas bisan weekends ug holidays.
Ang mga overdue payments dawaton sab sa SM Bills Payment Centers ug mga branch sa M Lhuillier. Kaniadto gitugotan sa MCWD ang duha ka bulan nga dili mabayran sa dili pa putlon ang serbisyo.
Apan kasagaran niini moresulta sa mas dako nga bayranan nga lisod na alang sa daghang konsumidor nga mabayaran. Ang malangan nga pagbayad dunay 2% nga late charge sa water fee apil na ang reconnection fee nga makita sa sunod nga bill.
Human sa pagbayad, paningkamotan sa MCWD nga i-reconnect dayon ang serbisyo.
Aron masiguro kini, nagdugang ang MCWD og reconnection teams nga nagtrabaho sa duha ka shifts aron mapadali ang pagbalik sa serbisyo sulod sa samang adlaw sa pagbayad.
Giawhag ang tanang konsumidor sa pag-update sa ilang contact details sama sa mobile number ug email address, aron makadawat og mga pahibalo ug service notifications gikan sa MCWD. / EHP