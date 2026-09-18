1 ka coordinator, 3 ka ushers sa swertres naposasan sa Balamban

Naposasan ang usa ka "coordinator" ug duha ka usher sa illegal numbers game swertres sa alas 8:10 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 17, 2026, sa Barangay Sta. Cruz-Sto. Niño, Lungsod sa Balamban.
Ang Intel operatives unit sa Balamban Municipal Police Station uban sa mga personnel sa Regional Intelligence Division-Police Regional Office (RID-PRO) 7 maoy nakasikop nila ni alyas Alma, 58, coordinator; alyas Dado, 68, usher; ug alyas Vic, 55, usher pulos taga Balamban.
Kasamtangan silang gitanggong sa Balamban Police Station samtang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republic Act No. 9287 kon Anti-Illegal Gambling Law.
Si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga dugay na si alyas Alma nga nalambigit sa illegal gambling operation sa ilang lugar human nasubay sa ilang mga intelligence operative.
Atol sa ilang gihimong anti-illegal gambling operation, naaktuhan nila ang pag-remit sa mga pusta gikan kang alyas Dado ug alyas Vic ngadto kang Alma.
Narekober gikan kang Alma ang cash nga P700 ug mga gambling paraphernalia.
Si Dado ug Vic nakuhaan og tagsa ka stub, carbon paper, ug ballpen.
Samtang naposasan sab ang usa ka inahan nga usher alas 6:10 sa gabii niadtong Septiyembre 14, 2026, sa Barangay Abucayan, Balamban.
Ang suspek giila nga si alyas Emi, 44, taga Barangay Pondol, Balamban.
Narekober sa iyang possession ang usa ka stub, carbon paper, ug cash nga P200. /GPL