1 ka kilong shabu nasakmit sa Bohol

Kapin sa usa ka kilo sa gituohang shabu ang nasakmit gikan sa usa ka high value individual atol sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 ug Philippine National Police (PNP) Drug Enforcement Group 7 alas 7:18 sa gabii, Huwebes, Enero 8, 2026, sa Purok 2, Barangay Caluwasan, Lungsod sa Clarin, Probinsiya sa Bohol.
Ang nasikop giila nga si alyas Jimmy, 50, residente ra usab sa maong lugar.
Nasakmit gikan kaniya ang binulto sa gituohang shabu nga motimbang sa 1,155 gramos nga dunay standard drug price nga P7,854,000.
Ang maong mga ilegal nga drugas gisulod sa Chinese green tea plastic cellophane ug sling bag.
Ang mga nasakmit nga ebidensya giduso na sa Bohol Provincial Forensic Unit alang sa himuong laboratory examination, samtang ang suspek gikustodiya sa Clarin Municipal Police Station.
Una na nga nakadawat og impormasyon ang PNP Drug Enforcement Group labot sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas ni alyas Jimmy nga tungod ani, ilang gipaubos sa intelligence monitoring.
Human makuha ang tanang kasayuran, gilusad dayon ang buy-bust uban sa mga sakop sa Regional Intelligence 7, Regional Police Drug Enforcement Unit/Regional Special Project Unit 7, ug Clarin Municipal Police Station nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Ang hepe sa Police Regional Office 7 nga si Brigadier General Redrico Maranan, nibutyag nga ang malampuson nga pagkasikop sa giila nga high value target naggumikan sa ilang walay hunong nga kampanya batok sa ilegal nga drugas. / AYB