1 ka lane sa Marcelo Fernan Bridge gisira

Gipasidan-an ang mga motorista nga sirado sa gabii ang northbound lane sa Marcelo Fernan Bridge tungod sa nagpadayon nga rehabilitation work sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Regional Office VII.
Ang deck slab retrofitting nagsugod na sa ikaduhang tulay. Kini nga proyekto naglakip sa pagpalig-on ug pag-ayo sa tulay aron mas molig-on pa kini ug makasugakod sa bug-at nga karga.
Ang mga motorista gikan sa Lapu-Lapu City padulong sa Mandaue City maapektuhan sa traffic scheme.
Ang lane sirado matag adlaw gikan sa alas 11:00 sa gabii hangtod sa alas 5:00 sa buntag.
“We seek the kind cooperation and understanding of the public, as these improvements are part of ensuring safe and smoother travel across the Marcelo Fernan Bridge,” kabahin sa pahibalo sa DPWH 7.
Giawhag ang mga drayber nga mogamit sa unang Mactan-Mandaue Bridge isip alternatibong agianan samtang magpadayon ang traffic scheme.
Ang southbound lane gikan sa Mandaue City padulong sa Lapu-Lapu City, magpabiling bukas ug mopatuman og zipper lane scheme sulod sa oras sa pagsira.
Gilauman nga mahuman ang rehabilitasiyon sa northbound lane unya sa Oktubre 2025.
Ang Marcelo Fernan Bridge nga nahuman niadtong 1999, usa ka importanteng agianan padulong sa Mactan-Cebu International Airport ug uban pang mga sentro sa ekonomiya. / DPC