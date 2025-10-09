1 ka pamilya 'nalisuan' paglinog

Naalarma ang mga silingan ug barangay opisyal sa gipakita nga lihok sa 12 ka miyembro sa pamilya nga sukad pa niadtong Oktubre 1, 2025, human sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa norte nga bahin sa Lala-wigan sa Sugbo, wala na sila mokaon.
Ang insedente nahitabo sa Christ the King Church, Lipata, Barangay Gibitngil, Lungsod sa Medellin sa mga alas 10:30 buntag, Miyerkules, Oktubre 8, 2025.
Ang mga sakop sa Medellin Municipal Police Station ga-mit ang pumpboat nanukad sa Kawit Port ug niadto sa isla sa Gibitngil.
Nakurat ang mga polis tu-ngod kay maglisod sila og sulod sa maong simbahan kay gialihan og mga lingkuranan ang Lipata access road sa tinguha nga way laing tawo nga makasulod.
Sa pagresponde, nasaksihan nga nagpakita og sinyales sa pagka-mental distress ang maong pamilya .
Sa impormasyon gikan ni PMaj Manuel Cabanlit base sab sa pamahayag sa presidente sa Christ the King Church nga si Rene Barro, ang maong grupo sa pamilya wala na mokaon sukad niadtong Oktubre 1.
Gani, ang ilang madawat nga ayuda gipanglabay sa dagat.
Ang padre de pamilya sa maong grupo ang niunay og abis sa iyang liog hinungdan nga gitabang ug gipatambalan sa ospital sa Bogo City, apan namugos nga mobalik na sa isla hinungdan nga gitugotan ilabi na nga dili grabe ang iyang samad.
Labing bata sa maong pamilya ang walo ka tuig nga lalaki ug adunay mabdos nga luya na tungod kay wala nay kaon.
MOBALIK ANG GINUO
Si Gibitngil Barangay Kapitan Monina Monato nisaysay sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu nga na-trauma ang maong pamilya human sa kusog nga linog ug nagsige na lang og ampo sa ilang simbahan nga wala na mokaon ug moinom og tubig.
“Naluoy ko kay gawas naay mga bata kanang buntis apil magpainit kada adlaw. Magligidligid sa yuta atubangan sa simbahan ug magsige og singgit nga mobalik na ang Ginuo,” matod pa ni Kapitan Monato.
Giduaw ang maong sakop sa pamilya sa mga psychologist inabagan sa local government unit aron matambalan ang ilang kondisyon ug gipaubos sa intervention. / GPL / AYB